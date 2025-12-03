"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

Позашлюбній дочці диктатора запропонували допомогти Україні у закінченні війни. Вона дала відповідь.

Дочка Путіна в Парижі поговорила з журналістом про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

Дочка Путіна заявила, що не причетна до війни в Україні

Кривоногих сказала, що нічим не може допомогти у питанні закінчення війни

У Парижі український журналіст Дмитро Святненко зустрівся з ймовірною позашлюбною дочкою кремлівського диктатора Володимира Путіна Єлизаветою Кривоногих.

Як пише ТСН, Єлизавету помітили під час відкриття чергової виставки у галереї L gallery, де дочка Путіна і працює. Коли виставка закінчилась і останні люди виходили з галереї, Єлизавета була серед них.

Як росіянка прокоментувала війну в Україні

Український журналіст привітався з Єлизаветою та сказав, що має до неї кілька питань. Жінка відповіла, що не давала дозволу на зйомку.

У відповідь Святненко нагадав ймовірній дочці Путіна, що українці також не давали дозвіл на те, що зараз Київ без світла і там лунає повітряна тривога. Слідом він спитав Єлизавету, як вона відноситься до політики свого батька та чи підтримує його.

Кривоногих лише відповіла: "А я тут при чому?". Після пропозиції журналіста подзвонити Путіну і попросити припинити обстрілювати Київ, росіянка сказала: "Ну звісно".

"Ви можете приїхати в Київ і виступити як ППО, краще будь-яких "Петріотів". Або поїхати зараз в Покровськ, щоб припинилася вся ця історія", - озвучив пропозицію дочці Путіна Святненко.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео розмови журналіста і позашлюбної доньки Путіна:

У відповідь він почув лише: "Ну ви уявляєте, як я зараз поїду?", на що жінка одразу отримала пропозицію придбати їй квиток на літак до Києва.

"Я, на жаль, ніяк не можу допомогти. Мені дуже шкода. Я вже, мені здається, достатньо з вами поговорила. Мені дійсно дуже шкода, що так все відбувається. Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися смілості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти. Бажаю вам хорошого вечора. До зустрічі", - закінчила розмову Єлизавета.

Позашлюбна дочка Путіна змінила прізвище

Главред писав, що згідно з даними з витоків російських баз даних, позашлюбна дочка диктатора РФ Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих живе під прізвищем Руднова.

Про це свідчить зокрема й те, що у системі "Сирена Тревел" було знайдено квитки, які 2021 року купила Єлизавета Олегівна Руднова з тією самою датою народження, що в Єлизавети Кривоногих.

Єлизавета Кривоногих - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що позашлюбна і невизнана дочка терориста і президента РФ Путіна Єлизавета Кривоногих мешкає в Парижі. Вона працює в галереї, де виставляють антивоєнне мистецтво.

Напередодні стало відомо, що путінська бастард називала себе Луїза Розова. При цьому вона активно вела соцмережі та показувала фото з різних заходів. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона зникла і закрила сторінки в соцмережах.

Раніше також журналісти повідомляли, що ймовірна позашлюбна дочка Путіна неочікувано заявила, що виступає проти війни країни-агресорки Росії проти України.

