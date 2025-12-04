Рус
У Херсоні росіяни обстріляли перинатальний центр, коли лікарі приймали пологи

Інна Ковенько
4 грудня 2025, 17:44
386
На щастя, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.
У Херсоні росіяни обстріляли перинатальний центр
У Херсоні росіяни обстріляли перинатальний центр / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • В четвер, 4 грудня, Росія вдарила по Херсону
  • Ворог атакував перинатальний центр
  • В момент удару лікарі приймали пологи, на щастя, ніхто не постраждав

Армія країни-агресора в четвер, 4 грудня, завдала удару по перинатальному центру в місті Херсон.

В момент удару лікарі центру приймали пологи. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

відео дня

"У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми - навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент "прильоту" лікарі саме приймали пологи", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням місцевої влади, ніхто не постраждав.

Прокудін також опублікував відео з наслідками російського удару. На кадрах можна побачити вибиті вікна та розтрощені кабінети.

Росіяни вдарили по перинатальному центру в Херсоні
Росіяни вдарили по перинатальному центру в Херсоні / Фото: скриншот

Підготовка Росії до нових масованих ударів

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів главі РФ Путіну про підготовку нових ударів по Україні. Визначено об'єкти, які російська армія планує атакувати.

Герасимов стверджує, що основними цілями масованих атак стають підприємства оборонно-промислового комплексу та об'єкти енергетики.

"Триває нанесення відповідних масованих ударів по об'єктах військово-промислового комплексу України та енергетичній інфраструктурі, що забезпечує їхнє функціонування", - сказав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти впродовж останніх днів завдавали масованих ударів по Херсонській ТЕЦ. Внаслідок обстрілу станція повністю зупинила роботу, а понад 40 тисяч мешканців Херсону залишились без опалення. Про це 4 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, обстріли здійснювалися дронами, артилерією та іншими видами озброєння.

Крім того, у ніч на 4 грудня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та висотки. Як повідомили у ДСНС, унаслідок ударів постраждали п'ятеро людей.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російські окупанти завдали масованого удару по південних районах Одеської області, використовуючи безпілотники типу "Шахед". Основними цілями ворога стали об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

