Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

Головне:
- В Україні ростуть ціни на хліб
- Ціни на деякі хлібини вже перевищують 50 гривень
В Україні ледь не щодня ростуть ціни на базові продукти. Здорожчання торкнулося і хлібобулочних виробів, про що свідчать оновлені дані на сайті Мінфін.
У порівнянні з середньомісячними цінами у листопаді, цього місяця подорожчали 5 різновидів хліба і лише на один наразі ціна залишається незмінною.
Як переписали ціни на хліб у супермаркетах
Станом на сьогодні, 4 грудня, хліб житній Столичний єдиний, який коштує так само, як і в листопаді - 44,40 гривні за 950 грамів. Водночас інший житній хліб Riga Бородинівський продають в середньому по 50,40 гривні за 300 грамів, хоча середньомісячна ціна на нього у листопаді становила 47,18 гривні.
Подібна ситуація і з пшеничним хлібом. Наприклад, нарізка вагою 650 грамів тепер коштує 45,99 гривні проти 44,29 гривень у листопаді. А нарізка Цар Хліб обійдеться ще дорожче - 48,32 гривні. Такий же хліб вагою 600 грамів минулого місяця продавали по 46,94 гривні.
Звичайний батон також подорожчав, хоча не так помітно, як інший хліб. Батон Рум'янець вагою 450 грамів продають тепер по 31,20 гривні, що на 18 копійок дорожче, ніж у листопаді.
А Київський нарізний батон подорожчав на 10 копійок. Його середня ціна сьогодні становить 33,90 гривні за 500 грамів.
Як зміняться ціни на хліб до кінця року - думка експерта
Главред писав, що перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко вважає, що до кінця року ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 5−10%.
Збільшення ціни перш за все спричинено зростанням собівартості виробництва хліба, зокрема, зростання цін на сировину, борошно, особливо житнє, а також енергоносії, логістику, витрати на оплату праці та інше.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що через помітне ослаблення попиту в Україні продовжують поступово знижуватися ціни на один із базових овочів - цибулю. Фермери пропонують овоч до продажу в діапазоні 3-8 гривень за кілограм.
Раніше товарознавець Лілія Бистрицька попередила покупців, що ціни на алкогольні напої в Україні почнуть збільшуватись через збільшений попит вже наприкінці грудня.
Напередодні стало відомо, що ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися. Насамперед зниження вартості торкнеться сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердий сиру.
Інші новини:
- Путін відкинув частину мирного плану та сказав, які території України хоче захопити
- Не все так барвисто, як кажуть в США: в Україні оцінили успіх мирних переговорів
- Ексречник Генштабу ЗСУ сказав, коли Путін припинить війну
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред