Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

В супермаркетах знову збільшили ціни на один із ключових для українців продуктів.

Як змінилися ціни на хліб в Україні

В Україні ростуть ціни на хліб

Ціни на деякі хлібини вже перевищують 50 гривень

В Україні ледь не щодня ростуть ціни на базові продукти. Здорожчання торкнулося і хлібобулочних виробів, про що свідчать оновлені дані на сайті Мінфін.

У порівнянні з середньомісячними цінами у листопаді, цього місяця подорожчали 5 різновидів хліба і лише на один наразі ціна залишається незмінною.

Як переписали ціни на хліб у супермаркетах

Станом на сьогодні, 4 грудня, хліб житній Столичний єдиний, який коштує так само, як і в листопаді - 44,40 гривні за 950 грамів. Водночас інший житній хліб Riga Бородинівський продають в середньому по 50,40 гривні за 300 грамів, хоча середньомісячна ціна на нього у листопаді становила 47,18 гривні.

Подібна ситуація і з пшеничним хлібом. Наприклад, нарізка вагою 650 грамів тепер коштує 45,99 гривні проти 44,29 гривень у листопаді. А нарізка Цар Хліб обійдеться ще дорожче - 48,32 гривні. Такий же хліб вагою 600 грамів минулого місяця продавали по 46,94 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Звичайний батон також подорожчав, хоча не так помітно, як інший хліб. Батон Рум'янець вагою 450 грамів продають тепер по 31,20 гривні, що на 18 копійок дорожче, ніж у листопаді.

А Київський нарізний батон подорожчав на 10 копійок. Його середня ціна сьогодні становить 33,90 гривні за 500 грамів.

Як зміняться ціни на хліб до кінця року - думка експерта

Главред писав, що перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко вважає, що до кінця року ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 5−10%.

Збільшення ціни перш за все спричинено зростанням собівартості виробництва хліба, зокрема, зростання цін на сировину, борошно, особливо житнє, а також енергоносії, логістику, витрати на оплату праці та інше.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що через помітне ослаблення попиту в Україні продовжують поступово знижуватися ціни на один із базових овочів - цибулю. Фермери пропонують овоч до продажу в діапазоні 3-8 гривень за кілограм.

Раніше товарознавець Лілія Бистрицька попередила покупців, що ціни на алкогольні напої в Україні почнуть збільшуватись через збільшений попит вже наприкінці грудня.

Напередодні стало відомо, що ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися. Насамперед зниження вартості торкнеться сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердий сиру.

