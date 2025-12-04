Рус
Головування Кіпру в ЄС: Зеленський зробив важливу заяву щодо членства України

Інна Ковенько
4 грудня 2025, 16:33
Головування Кіпру в Раді ЄС може стати історичним з точки зору відкриття перемовних кластерів для України.
Головне:

  • Зеленський очікує прогресу щодо вступу України до ЄС у найближчі місяці
  • Головування Кіпру в ЄС у 2026 році може відкрити перемовні кластери
  • Президент вдячний Кіпру за підтримку санкцій ЄС проти Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що головування Кіпру в Раді ЄС, яке розпочнеться у січні 2026 року, може стати історичним з точки зору відкриття перемовних кластерів для України.

Україна розраховує, що найближчі місяці дадуть більше прогресу на шляху України до ЄС. Про це сказав Зеленський під час заяв для ЗМІ з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у Києві.

відео дня

"Я хочу подякувати Кіпру за підтримку на політичному рівні. Це стосується, зокрема, перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС, і Кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що це перший візит Президента Кіпру до України, і додав, що сприймає його як знак підтримки нашої держави, "як знак подальшої спільної готовності працювати разом заради обох наших держав, заради всієї Європи".

За словами Зеленського, під час переговорів говорили про ситуацію в Україні, на фронті, пріоритети та про роботу команди в перемовних процесах з партнерами.

Окремо Зеленський подякував за підтримку Кіпром санкційної політики проти Росії.

"Зараз лідери Європейського Союзу готують новий санкційний пакет. Ми хочемо зробити його справді дієвим, а це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім, на все те інше, що дає Росії бюджетні надходження, а отже - можливість затягувати цю війну", - сказав глава держави.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну відданість ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права. Про це йдеться у проєкті тексту Європейської комісії, який є частиною звіту про розширення ЄС. Водночас Єврокомісія вимагає прискорити реформи та зміцнити боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського союзу і відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Вступ до ЄС / Інфографика: Главред

