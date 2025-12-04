Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ворог не зважає на свої втрати живої сили.

Що відбувається в Покровську - відповідь Сирського

Головне:

Битва за Покровськ триває

ЗСУ контролюють північну частину міста

Бої за Покровськ тривають. Сили оборони України продовжують утримувати північну частину міста. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

"Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони", - написав Сирський.

Він додав, що ворог не зважає на втрати живої сили, тим часом українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.

"З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника", - йдеться в повідомленні.

Сирський підкреслив, що командири ухвалили низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів.

"У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Чи захопить Росія Покровськ до Нового року - прогноз

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів Главреду, що утримання не тільки Покровська, але й решти підконтрольної нам частини Донецької області залежить зараз виключно від політичного рішення та переговорів.

"Давати прогнози складно, втім, думаю, Покровськ не буде взятий повністю окупантами ні до нового року, ні навіть певний час після нового року", - сказав Снєгирьов.

Нагадаємо, політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук, який нещодавно повернувся з Покровського напрямку заявив, що наразі найбільша кількість боєзіткнень на фронті припадає на місто Покровськ, де ситуація є особливо складною та загрозливою. Доставка необхідного забезпечення до Мирнограду ускладнена, що робить логістику надзвичайно проблематичною.

Як писав Главред, попри постійні штурми, ворог і далі намагається прорватися до Покровська та Мирнограда на Донеччині. З даними проєкту DeepState, Сили оборони України активно стримують наступ росіян.

Нагадаємо, що інформація, поширена німецьким виданням Bild про повне захоплення Покровська російськими військами, не відповідає дійсності. Ситуація у місті залишається складною, бойові дії тривають.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

