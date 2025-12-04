Авіакомпанії готуються відновити рейси до України: названо ймовірні терміни

Авіакомпанії можуть відновити рейси протягом двох тижнів після укладення мирної угоди.

Відновлення рейсів до України

Європейські авіакомпанії готуються повернутися до України

Це станеться, щойно повітряний простір відкриється

Вони прогнозують хвилі "катастрофічного туризму"

Європейські бюджетні авіакомпанії готуються повернутися до України. Це може відбутися після підписання мирної угоди та відкриття авіапростору. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що угорська компанія Wizz Air планує розмістити в країні 15 літаків протягом двох років після укладення мирної угоди, а через сім років - 50.

"Ми це планували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю", - заявив гендиректор Wizz Air Йожеф Варад.

Він також прогнозує хвилі "катастрофічного туризму", порівнюючи потенційний інтерес мандрівників тим, що колись привело мільйони людей до Берліна після падіння стіни.

Водночас, ірландський Ryanair заявив що може відновити рейси протягом двох тижнів від будь-якої угоди. Наразі їхні літаки базуються в 95 аеропортах по всій Європі. Завдяки цьому компанія може відкривати маршрути з будь-якої зі своїх баз, не порушуючи роботу решти своєї мережі.

"Ми зробимо рейси у продажу протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати", - сказав головний виконавчий директор Едді Вілсон.

Крім того, британський авіаперевізник EasyJet раніше не мав рейсів до України, але тепер також вивчає можливість відкриття маршрутів.

Варто додати, що наразі Європейське агентство з авіаційної безпеки зберігає рекомендацію не літати над Україною через високі ризики для цивільної авіації, пов'язані з військовою активністю.

Мирна угода

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якщо зараз не буде досягнуто мирної угоди, війна триватиме багато років, а лінія фронту поступово просуватиметься в український бік.

"Дуже важко змиритися з реальністю. На нас чекає дуже-дуже важкий час, коли нам нарешті доведеться визнати дуже-дуже важку правду", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що Путін зупинить війну тільки тоді, коли зрозуміє, що в нього фізично немає ресурсів для продовження агресії.

У The New York Times відзначають, що Росія стикається з низкою проблем, які можуть впливати на перебіг конфлікту, проте жодна з них наразі не дає США значної переваги в переговорах.

Водночас, третій президент незалежної України Віктор Ющенко сказав, що Росія може знову розпочати агресивну війну проти України всього через 4-5 років, якщо не здолати окупантів на полі бою сьогодні.

