Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори - правозахисниця

У цих закладах українських дітей піддають примусовій мілітаризації та русифікації.

https://glavred.net/war/rosiya-deportuye-ukrajinskih-ditey-do-kndr-u-viyskovi-tabori-10721162.html Посилання скопійоване

Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Головне:

РФ примусово вивозить українських дітей до військових таборів, зокрема у КНДР

Там їх піддають примусовій мілітаризації та русифікації

Задокументовано існування 165 таборів "перевиховання"

РФ депортувала деяких українських дітей до Північної Кореї з тимчасово окупованих територій. У КДНР дітей відправили до військових таборів.

У цих закладах українських дітей піддають примусовій мілітаризації та русифікації. Про це доповіла експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США.

відео дня

За словами правозахисниці, її організація задокументувала існування 165 таборів "перевиховання". Вони розташовані на тимчасово окупованих територіях, у Білорусі, Росії та навіть у Північній Кореї.

Під час виступу вона показала фотографії українських дітей, які опинилися в Північній Кореї. Йдеться про 12-річного Мішу з окупованої Донецької області та 16-річну Лізу з окупованого Сімферополя, яких відправили до табору "Сонгдовон" у Північній Кореї за 9 000 км від дому

"У цьому таборі дітей навчали знищувати японських військових і знайомили з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на американський корабель "Пуебло", вбивши і поранивши дев'ятьох американських солдатів", - повідомила Рашевська.

Зазначається, що РФ офіційно називає вивезення українських дітей "евакуацією". Проте, згідно з міжнародним гуманітарним правом, така процедура має чіткі обмеження та зобов'язання, яких країна-агресор не дотримується. Зокрема, Росія не подає списки дітей Міжнародному комітету Червоного Хреста, не оцінює підстави їхнього утримання та не забезпечує добровільного повернення.

Рашевська також наголосила на серйозних порушеннях прав дітей, їх мілітаризують, залучають до політичної індоктринації, а хлопців 17 років примусово включають до служби в російській армії. За оцінкою Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав, такі дії становлять примусову культурну асиміляцію. Дітей, які чинять опір, маркують як екстремістів або терористів, а окремих поміщають у "соціальні реабілітаційні" центри чи психіатричні установи для примусового лікування.

Незаконна депортація українських дітей - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента диктатора Володимира Путіна за ймовірну причетність до військового злочину, а саме незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ.

Крім того, У США видалили інформацію про 30 тисяч українських дітей, яких незаконно депортувала РФ. США припинили фінансування групи дослідників Єльського Університету, яка займалася пошуком та поверненням додому депортованих українських дітей, після чого зникли докази воєнних злочинів країни-агресорки Росії на 26 мільйонів доларів.

Нагадаємо, РФ запропонувала Україні обміняти російських окупантів на українських дітей. Заступник речника Генсека ООН Фархан Гак наголосив на тому, що діти та інші цивільні особи не можуть бути використані як об'єкт торгу.

Читайте також:

Про персону: Катерина Рашевська Катерина Рашевська - юристка Регіонального центру прав людини (RCHR), членкиня Квебекської спільноти міжнародного права, Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні та Експертної ради при Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред