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"Немає повноважень": у Путіна категорично відмовилися коментувати обмін полонених на Медведчука

22 вересня 2022, 16:12

Медведчука обміняли на 200 військовополонених, утримуваних російською стороною.

Медведчук, Пєсков
Медведчук і Пєсков / фото колаж УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг відповісти на питання російських журналістів про обмін українських військовополонених на скандального політика з ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Пєсков заявив, що у нього "немає повноважень" коментувати цю тему.

Відповідне питання пропагандисти поставили Пєскову в четвер, 22 вересня – на наступний ранок після того, як захисники Маріуполя повернулися додому. Зазначимо, що обміняти вдалося 215 воїнів.

Як пояснював президент України Володимир Зеленський, Медведчука обміняли на 200 військовополонених, утримуваних російською стороною, а 55 окупантів – на 5 українських бойових командирів.

"Не можу коментувати інформацію про цей обмін. Була інформація від Міноборони. Мені додати нічого", - сказав представник Путіна журналістам.

У Пєскова також запитали, чи буде "мобілізована" російська економіка (тобто, чи переведуть її на роботу у "військовому" режимі). Прессекретар президента РФ відповів, що таких планів немає.

Що говорить Пєсков про обмін на Медведчука

27 квітня 2022 року Пєсков заявив, що в Кремлі навіть приблизно не розглядають можливість обміняти скандального політика і кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука на українських військових.

"Про це (про можливість обміну Медведчука на українських військових - Главред) мови не ведеться", - сказав Пєсков.

Кума Путіна Медведчука віддали Росії

21 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 людей обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це завив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Голова СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка і заявив, що саме в його інтересах були проведені всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко в справах привласнення нафтопроводу і закупівлі вугілля у "ЛДНР".

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