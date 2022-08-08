У Черкасах облили зеленкою гауляйтера-невдаху - соратника Медведчука

Біля пам'ятника загиблим захисникам України Олександр Завмирайло став на коліно і вибачився.
У Черкасах активісти облили зеленкою колишнього депутата міськради від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Замирайла, який вийшов із СІЗО під заставу в 208 тисяч гривень, куди потрапив у зв'язку з підозрою в підтримці країни-агресора.
Також біля пам'ятника загиблим воїнам Замирайло став на коліно і вибачився за свої дії, пише 18000.com.ua.
"Я прошу вибачення у всіх воїнів. "Азов", "Нацкорпус", "Правий сектор"... пацани, залишайтеся в живих і повертайтеся додому до своїх родин", – сказав він.
За інформацією Черкаської обласної прокуратури, Замирайло після заборони діяльності політичної партії "ОПЗЖ" продовжував залучати прихильників "руZкого міра", поширював інформацію, в якій заперечував військову агресію РФ проти України, вчинення російською армією військових злочинів, а також засуджував діяльність військово-політичного керівництва України.
Як писали ЗМІ, Замирайло був кандидатом на пост гауляйтера, на випадок захоплення області російськими окупантами.
Раніше повідомлялося про те, що в Черкасах на сесії міськради секретар міської ради Юрій Тренкін виступив у ролі перекладачка для депутата від опозиційної платформи-за життя Олександра Завмирайла, який відмовився переходити на українську мову під час звернення з трибуни.
Завмирайло вийшов на трибуну під гучний шум у залі і почав зачитувати звернення від своєї політичної сили російською мовою.
Йому зробили зауваження і попросили перейти на українську мову, але Завмирайло відмовився. У залі мерії почався сильний шум і депутата оточила поліція, щоб уникнути зіткнень.
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