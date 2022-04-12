Віктора Медведчука затримали: Зеленський показав фото

Віктор Медведчук / Telegram

Увечері, 12 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України в ході якої затримали народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

"Проведена спецоперація завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом", - пише президент.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Його підозрюють у незаконній торгівлі українським вугіллям з ватажками ОРДЛО.

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