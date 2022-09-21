Україна повернула захисників Маріуполя: відбувся новий обмін полоненими

/ Фото В.Золкина

Обмін полоненими стався між Україною і РФ, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя.

Про це повідомляє Суспільне. При цьому в Мережі вже публікують фото українських захисників, звільнених з полону.

Звернемо увагу, що з полону повернулися в тому числі бійці Азову. При цьому обмін полоненими пройшов у Чернігівській області.

/ Фото В. Золкіна

Додамо, що серед звільнених українських захисників - начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедик Катерина Поліщук ("Пташка") і старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

/ Фото В. Золкіна

Звернемо увагу, що за даними РБК-Україна, в рамках цього обміну російській стороні видали колишнього нардепа і одного з лідерів "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука.

Як повідомляв Главред, роосійські окупанти цинічно планують провести "трибунал" над українськими полоненими захисниками. Цей "суд" вони хочуть влаштувати в Маріуполі прямо на сцені філармонії. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його даними, статися це може в День незалежності України, 24 серпня. Але це ще не точна дата, вони розглядають і інші.

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