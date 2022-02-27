Медведчук втік з-під домашнього арешту: версія адвокатів кума Путіна

Віктор Медведчук / Reuters

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук залишив свій будинок у Києві, де мав перебувати під домашнім арештом за рішенням суду.

Інформацію про це підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Він припустив, що найімовірніше Медведчук може спробувати сховатися в Росії.

Позиція адвокатів Медведчука

Адвоката Медведчука Лариса Чередниченко підтвердила, що він залишив свій будинок у Києві, але каже, що він залишається в столиці.

За її словами, в четвер керівник особистої охорони політика попередив ГПУ і СБУ про погрози, які нібито надходять на його адресу.

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"У зв'язку з виниклою реальною небезпекою для життя, а так само з необхідністю забезпечення його захисту, Віктор Медведчук був евакуйований в безпечне місце в Києві, де продовжує виконувати покладені на нього судом процесуальні обов'язки. При цьому сторона захисту нагадує, що введення воєнного стану не скасовує Конституцію і закони України і всі процесуальні процедури повинні здійснюватися відповідно до Кримінального процесуального кодексу", - заявила Чередниченко.

Справа Медведчука

Нагадаємо, Печерський районний суд у Києві продовжив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Його підозрюють у незаконній торгівлі українським вугіллям з ватажками ОРДЛО.

Крім того, відомо, що хрещеним батьком дочки Медведчука Дар'ї є президент Росії Володимир Путін. І у них незважаючи на анексію Криму Росією і війну на Донбасі, зберігаються досить тісні відносини.