Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна - хоче, щоб його обміняли на людей у Маріуполі

Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна - хоче, щоб його обміняли на людей в Маріуполі / скріншот з відео

Затриманий Службою безпеки України нардеп від опозиційної платформи - за життя Віктор Медведчук звернувся до президентів України і РФ з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя

На опублікованому СБУ відео, він заявив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

"Агресія Росії викликала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію Росії і свідомо руйнують місто", - зазначили в СБУ.

При цьому в заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують захищати бійці полку "Азов" і 36-ї бригади морської піхоти.

Затримання і можливий обмін Медведчука

Раніше в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського у вівторок ввечері з'явилася фотографія колишнього співголови партії опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука, у військовій формі та в наручниках.

Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка. У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.

Сам Віктор Медведчук погодився на обмін і виїзд в країну-агресора.

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