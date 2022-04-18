Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна - хоче, щоб його обміняли на людей у Маріуполі

Медведчук згоден на обмін з Росією.
Затриманий Службою безпеки України нардеп від опозиційної платформи - за життя Віктор Медведчук звернувся до президентів України і РФ з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя
На опублікованому СБУ відео, він заявив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.
"Агресія Росії викликала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію Росії і свідомо руйнують місто", - зазначили в СБУ.
При цьому в заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують захищати бійці полку "Азов" і 36-ї бригади морської піхоти.
Затримання і можливий обмін Медведчука
Раніше в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського у вівторок ввечері з'явилася фотографія колишнього співголови партії опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука, у військовій формі та в наручниках.
Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка. У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.
Сам Віктор Медведчук погодився на обмін і виїзд в країну-агресора.
Читайте також:
- Медведчук погодився на обмін: Марченко терміново звернулася до куму Путіна
- ЗМІ з'ясували, де зараз перебуває одіозний нардеп Медведчук
- "Я бачив, як він по воді йшов, відповідаю": Потап висміяв стогони Марченка про "Месію" Медведчука