Про обмін Медведчука на українських військових мови не йде - Пєсков

Кремлівський глашатай Дмитро Пєсков чітко прокоментував тему про можливий обмін скандального політика Віктора Медведчука на українських військових.
У Кремлі навіть приблизно не розглядають можливість обміняти скандального політика і кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука на українських військових. Про це заявив путінський прессекретар Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандистському агентству РІА Новості.
"Про це [про можливість обміну Медведчука на українських військових - Главред] мови не ведеться", ‒ сказав Пєсков.
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Нагадаємо, раніше, в середині квітня, в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського у вівторок ввечері з'явилася фотографія колишнього співголови партії ОПЗЖ Віктора Медведчука в українській військовій формі і в наручниках.
Пізніше ЕО дружина і відома телеведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка. У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.
Сам Віктор Медведчук погодився на обмін і виїзд в країну-агресора.
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