СБУ показала нове фото Медведчука: подробиці затримання кума Путіна

Віктор Медведчук / СБУ

Український депутат від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук затриманий.

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за законом України.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування ... але чи допоможе тобі це піти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають тебе. І таких же зрадників України, як ти!",- йдеться в повідомленні СБУ.

Проросійські зрадники і агенти спецслужб Росії, запам'ятайте – у ваших злочинів немає жодного терміну давності і схованок, де б ми вас не знайшли, зазначили в СБУ.

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"Дякую всім співробітникам СБУ, зокрема, слідчих і контррозвідників української спецслужби, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну і небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не піде від покарання і відповідатиме за Законом України. За всією суворістю, за всі злочини, до яких призвели його особисті дії в тому числі", – зазначив глава СБУ Іван Баканов.

Радник Голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити.

Подоляк підкреслив, що "сховатися" куму Путіна слід з гарантованим багаторічним тюремним терміном.

За словами Подоляка, в Росії Віктора Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

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Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Його підозрюють у незаконній торгівлі українським вугіллям з ватажками ОРДЛО.

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