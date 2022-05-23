УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Медведчук дав свідчення проти Порошенка: всі подробиці

23 травня 2022, 10:41

Затриманий Віктор Медведчук розповів деталі схем із привласнення нафтопроводу та закупівля вугілля у "ЛДНР".

Медведчук назвав причетних до своїх схем щодо розкрадання держбюджету / Коллаж Главред

Заарештований в Україні кум Путіна Віктор Медведчук розповів про те, як йому вдалося вивести з держвласності нафтопровід та закупити вугілля у "ЛДНР". Частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" він прокачував дизельне паливо. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Медведчук заявив, що Петро Порошенко, який тоді був президентом, звернувся до нього з проханням сконтактувати з Путіним та ухвалив необхідні рішення в усіх українських інстанціях.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – сказав Медведчук.

Медведчук переконує, що він займався трубопроводом саме на прохання Порошенка. Прокачка дизелю через магістраль припинилась у травні 2019 року одразу після того, як президентом став Зеленський.

Крім того, у 2014-2015 роках він купував вугілля у ватажків "ЛДНР". Медведчук стверджує, що робилось це для потреб енергетики України у "республіках".

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив Медведчук.

Паливо купувалось за готівку. Таким чином вдалося профінансувати окупантів на понад 200 млн грн.

Медведчук назвав навіть прізвища високопосадовців, які були залучені до реалізації цих схем. Серед них були колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і правоохоронці.

  • Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко
    Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко СБУ
  • Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко
    Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко СБУ
  • Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко
    Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко СБУ
  • Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко
    Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко СБУ
  • Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко
    Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко СБУ
  • Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко
    Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко СБУ
  • Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко
    Подробиці у справі Медведчука: у ньому фігурує Порошенко СБУ

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

читайте такожУ хатньої робітниці Медведчука під час обшуку вилучили півмільйона доларів

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

Інші новини:

Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:59

Стало гірше після операції: у РФ розкрили деталі стану здоров'я Путіна

11:45

Гороскоп Таро на червень 2022: Терезам - достаток, Скорпіонам - тріумф, Стрільцям - глобальні зміниВідео

11:38

Купівля вугілля в ОРДЛО й оборудки з нафтопроводом: у Порошенка прокоментували свідчення МедведчукаВідео

11:36

Розгром Росії в Україні близький: як Путін намагається безпечно вийти з глухого кутаПогляд

11:34

"Зґвалтували 8-річну дівчинку": рашисти хваляться дикими "подвигами" в УкраїніВідео

Реклама
11:26

"Приєднати" до Криму чи Росії: Колихаєв розкрив сценарії окупантів щодо Херсонської областіВідео

11:23

"Єдині. Головне": в телемарафоні обʼєднаних телеканалів зʼявилися підсумкові новини

11:16

Санкції проти РФ повинні зберегтися, навіть якщо вона "розкається" – Байден

10:59

"Вибух на виході з атаки": ЗСУ знищили генерала авіації РФ, який бомбив українські містаВідео

10:41

Медведчук дав свідчення проти Порошенка: всі подробиціФотоВідео

10:36

Українські воїни знищили підрозділ псковських десантників армії РФ разом з технікоюФотоВідео

10:36

Коригували ворожий вогонь: опубліковано імена та фото зрадників від ОПЗЖ у МаріуполіВідео

10:34

Якщо Китай нападе на Тайвань, США будуть готові застосувати військову силу - Байден

10:31

Конфіскація активів за підтримку агресії РФ: Зеленський підписав законВідео

10:12

У ЗСУ показали застосування славнозвісних "Бандеромобілів" з гранатометами Mark 19 – фоторепортажФотоВідео

09:59

За життя боролися два тижні: померла 11-річна дівчинка, яка потрапила під обстріл рашистівВідео

09:53

Крадуть все, що пригледіли: у селах на Запоріжчині армія Росії влаштовує в будинках грабежі

09:38

У Москві росіянка гучно виступила проти війни: "Нас всі ненавидять"Відео

09:35

ЗСУ ліквідували російського полковника 98-ї дивізії ПДВВідео

09:17

Берці доводилося ремонтувати дротом: матері військових РФ поскаржилися на "спецоперацію" Путіна

Реклама
09:11

Світ був готовий віддати Україну Росії, або Чому Путін розпочав війнуПогляд

09:00

Потужний ракетний удар РФ по Україні: стало відомо про жертви та руйнуванняВідео

08:53

Армія РФ побоюється контратаки ЗСУ на Херсон і готується наступати на південь - ISWВідео

08:44

Путін зупиниться і почне торгуватися за окуповані території: Клімкін назвав умови

08:44

В Україні окупанти РФ зазнали втрат, як СРСР в Афганістані за 9 років - розвідка БританіїВідео

08:28

Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2022: Близнюкам – випробування долі, Дівам – несподівані гроші, Стрільцям - віщі сни

07:59

Ексшеф британської розвідки спрогнозував терміни відходу Путіна і назвав наступникаВідео

07:40

Кремль звузив свої цілі у війні в Україні, перспективи перемоги тануть - The Washington PostВідео

07:33

ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: в окупантів втратиВідео

06:39

РФ посилила угруповання в Чорному морі фрегатом Адмірал Макаров, загроза ракетних ударів зросла

06:29

Атака біологічною зброєю або випадковість: як пов'язані війна в Україні та спалах мавпячої віспиПогляд

05:45

Війська РФ провалюють битву за Донбас, а на інших напрямках йдуть в оборону - ЖдановВідео

05:15

Ігор Кондратюк розкритикував міф про "хороших русских": "Для мене це оксюморон"

04:45

Під 40 гривень за долар: що відомо про зліт курсу на "чорному" ринкуВідео

04:15

Як позбутися від плям на кухонних рушниках: найкращі домашні засоби

03:58

16-річна донька Ольги Фреймут похвалилася пишними формами в мініВідео

03:40

В Україні різко зміниться погода: синоптики зробили важливе попередженняВідео

03:10

В РФ закінчуються навіть старі ракети: чим вона далі воюватиме – відповідь експертаВідео

03:02

Єдиний син Потапа посварився з мамою-Горова назвала причину

02:34

Вічна "стурбованість" союзників України змінилася потужною підтримкою: експерт назвав несподівану причинуВідео

Реклама
02:26

Джонні Депп врятував Кортні Лав від передозування наркотиками

02:03

Гороскоп Таро на тиждень 23-29 травня: Ракам – успіх у справах, Скорпіонам – жага помсти, Стрільцям - борги

01:35

Полковник ЗСУ розповів, як саме росіяни помиляються щодо своїх баз у Криму

00:51

Прикмети на 23 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:25

Хвороби печінки: тривожні симптоми, з якими потрібно бігти до лікаря

00:11

У Запоріжжі рашисти "віджимають" бізнес у супротивників "нової влади"

22 травня, неділя
23:44

Окупанти в Бучі спалили живцем трьох жінок і дитинуВідео

23:36

В Україні спростили правила отримання водійських прав: що змінилося

23:29

Путіну завдадуть смертельного удару: таролог розкрив терміни закінчення війни в УкраїніВідео

23:09

"Україна йому потрібна, а українці - ні": Юрій Горбунов поділився новою антивоєнною серією МасяніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти