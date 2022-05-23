Медведчук дав свідчення проти Порошенка: всі подробиці

Медведчук назвав причетних до своїх схем щодо розкрадання держбюджету / Коллаж Главред

Заарештований в Україні кум Путіна Віктор Медведчук розповів про те, як йому вдалося вивести з держвласності нафтопровід та закупити вугілля у "ЛДНР". Частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" він прокачував дизельне паливо. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Медведчук заявив, що Петро Порошенко, який тоді був президентом, звернувся до нього з проханням сконтактувати з Путіним та ухвалив необхідні рішення в усіх українських інстанціях.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – сказав Медведчук.

Медведчук переконує, що він займався трубопроводом саме на прохання Порошенка. Прокачка дизелю через магістраль припинилась у травні 2019 року одразу після того, як президентом став Зеленський.

Крім того, у 2014-2015 роках він купував вугілля у ватажків "ЛДНР". Медведчук стверджує, що робилось це для потреб енергетики України у "республіках".

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив Медведчук.

Паливо купувалось за готівку. Таким чином вдалося профінансувати окупантів на понад 200 млн грн.

Медведчук назвав навіть прізвища високопосадовців, які були залучені до реалізації цих схем. Серед них були колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і правоохоронці.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

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