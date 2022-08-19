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"Лідери" - Медведчук та Янукович: ФСБ готувала два "уряди" у випадку захоплення Києва – ЗМІ

19 серпня 2022, 13:59

Одна з груп, у складі якої колишні члени Партії регіонів, зібралася на захоплених Росією територіях на півдні України, вважають в The Washington Post.

Янукович Медведчук
Янукович та Медведчук стали головними ставлениками ФСБ в Україні - The Washington Post / Колаж УНІАН

Федеральна служба безпеки Росії перед тим, як Москва розв'язала повномасштабну війну проти України, створила два маріонеткових "уряди" на випадок захоплення Києва, який планувався після 24 лютого. Головні дійові особи - Віктор Медведчук та колишній президент Віктор Янукович. Перша група залишилася на захоплених районах півдня, а друга збиралася у Білорусі на початку березня і мала намір повернути владу в столиці.

Як повідомляє The Washington Post, ФСБ проводила тісну співпрацю з колаборантами, в результаті чого було створено два проросійських уряди, які повинні були бути використані в якості політичної влади у випадку захоплення Києва після 24 лютого.

Дивіться відео ТСН - розбір планів Медведчука щодо захоплення Києва

Ключові ставленики спецслужби - колишній президент Віктор Янукович та Віктор Медведчук. Кума Путіна видання називає "олігархом, який став одним з лідерів головної проросійської партії України після встановлення тісних відносин" з главою Кремля Володимиром Путіним.

Також у розслідуванні вказується, що Янукович очолював групу, яку сформували у Білорусі ще на початку березня. На думку журналістів, метою угруповання було повернення влади у Києві.

Підкреслюється, що у складі другої групи опинилися колишній члени Партії регіонів, які зібралися на окупованих російських військами територіях півдня України.

Нагадавши, Медведчук ще 12 квітня був затриманий Службою безпеки України. Його підозрюють у державній зраді.

Личаківський суд Львова 16 квітня відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави.

Віктор Янукович, який переховується від українського правосуддя на території Росії, у березні, мовляв, закликав президента Володимира Зеленського "досягти мирної угоди" з Москвою. Крім усього іншого, він повторив тезу кремлівської пропаганди про "громадянську війну".

На початку липня Янукович закликав українців, мовляв, не воювати і зробити свій вибір.

Інші новини:

Віктор Янукович Віктор Медведчук The Washington Post війна Росії та України
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