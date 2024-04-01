Допомога у кредит: Джонсон заявив про нововведення в законопроєкті про підтримку України

Майк Джонсон згадав і про закон "REPO for Ukrainians Act", який уповноважує главу Білого дому заарештувати російські активи.

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Майк Джонсон збирається внести допомогу Україні на розгляд Палати представників / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Палата представників Конгресу США повернеться з канікул 9 квітня та, ймовірно, розгляне законопроєкт про військову допомогу Україні. Документ може містити "деякі важливі нововведення".

Як пише The Hill, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні. За його словами, ця ідея набула популярності, як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб пом'якшити побоювання консерваторів з приводу надання додаткової допомоги.

Також Джонсон згадав про закон "REPO for Ukrainians Act", який уповноважує главу Білого дому заарештувати російські активи та передати їх Україні для боротьби з російською агресією.

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"Закон про REPO, знаєте, якщо ми зможемо використовувати заарештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія. Навіть Трамп говорив про кредитну концепцію. Ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли настане час", - додав спікер.

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Військова допомога Україні від США

З осені 2023 року США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання про надання допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул 9 квітня.

Тим часом координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу й третю лінії оборони.

12 березня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів. Це перший пакет озброєнь від США у 2024 році - востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

Видання The Washington Post писало, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що впродовж року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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