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ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

Юрій Берендій
29 березня 2024, 23:19
Володимир Зеленський зазначив, що через нестачу боєприпасів, українським військовим доведеться звужувати лінію фронту.
ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні
Зеленський допустив відступ ЗСУ через відстуність допомоги від США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, deepstatelivemap, ua.depositphotos.com

Якщо США не зможуть відновити військову допомогу для України, то українським військовим доведеться крок за кроком відступати через неможливість утримувати широкий фронт проти РФ. Про це про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post.

За словами Зеленського, затримка Конгресу із затвердженням пакету військової допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів дорого коштувала Україні. Військові не можуть планувати майбутні операції, поки законодавці сваряться вже майже шість місяців. Він попередив, що українським військам, які перебувають під тиском, можливо, доведеться відступити, щоб убезпечити свою лінію фронту і зберегти боєприпаси.

"Якщо не буде підтримки США, це означає, що у нас не буде ні протиповітряної оборони, ні ракет "Патріот", ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками", - сказав він.

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Зеленський пояснив, що якщо для ведення ефективної оборони необхідно 8 тисяч артилерійських снарядів на день, а наявно лише 2 тисячі, то доводиться "повертатися назад, скорочуючи довжину лінії фронту". В іншому випадку росіяни можуть прорватися до великих міст.

"Ми намагаємося знайти якийсь спосіб не відступати", - продовжив Зеленський.

За словами голови держави, поки Україна не буде мати стійкої підтримки США, "ми будемо залишатися там, де ми зараз на сході". Він додав, що Сили оборони України можуть провдодити локальні наступальні операції, однак для повного витіснення російських військ з території України потрібно більше зброї.

Зеленський зауважив, що через внутрішні розбіжності в Конгресі "ми втратили півроку".

"Ми не можемо більше гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями", – наголосив він.

Зеленський наголосив на тому, що критики військової допомоги Україні в Конгресі США не до кінця розуміють наслідків "падіння України". Зеленський зазначив, що якщо це станеться, то Путін зможе розділити світ на друзів та ворогів РФ.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Ситуація на фронті - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський висловив припущення, що Україні не доведеться звільняти всі окуповані російськими військами території збройним методом.

Ситуацію на сході країни вдалося стабілізувати завдяки зусиллям українських Збройних сил. Проте, за словами президента, російські війська готуються до можливого наступу, який може відбутися наприкінці травня або в червні 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про активне будівництво нових оборонних ліній у трьох смугах одночасно. Загальна протяжність цих оборонних фортифікацій становитиме 2000 кілометрів.

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