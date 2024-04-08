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Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні

Олексій Тесля
8 квітня 2024, 19:43
Більшість Конгресу підтримує Україну, підкреслила сенатор Джоні Ернст.
Ернст
Джоні Ернст прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Facebook/senjoniernst

Більшість Конгресу США підтримує Україну, проте є ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу, заявила сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст.

В інтерв'ю Радіо Свобода вона нагадала, що документ перебуває на розгляді в Палаті представників. Там, за словами сенаторки, до нього внесуть кілька поправок.

"Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться в Сенат. Я очікую, що це станеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", - сказала вона.

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Представник Сенату США також прокоментувала нововведення, які запропонував Майк Джонсон щодо надання фінансової допомоги Україні в кредит. За її словами, така пропозиція "може спрацювати".

Також вона зазначила, що більшість Конгресу підтримує Україну. Водночас, залишаються ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу.

"Якщо ви подивитеся на склад і Сенату, і Палати представників Сполучених Штатів, то переважна більшість підтримує Україну і хоче, щоб цей пакет був ухвалений. Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем видатків на Україну, але, знову ж таки, загалом переважна більшість наших членів вважають, що потрібно підтримувати не тільки заради України, а й нашої власної національної безпеки", - додала Ернст.

Військова допомога Україні від США

США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено - у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладено щонайменше до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не затягувати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

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