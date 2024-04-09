Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами, каже Курт Волкер.

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Курт Волкер прогнозує виділення допомоги США Україні / 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Білинського, УНІАН

Пакет військової допомоги США Україні на 61 млрд доларів буде схвалено у квітні 2024 року, заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

"Я вважаю, що додаткова допомога Україні становитиме 61 млрд. І я вірю, що вона буде схвалена цього місяця. Я помилявся раніше. Я готовий знову помилитися. Але ви, можливо, пам'ятаєте, я був тут, у Києві, у травні минулого року, і мене запитали про запит адміністрації на 15 млрд, і я сказав: ні, буде 60, і це тому, що ніхто не хоче голосувати з цього питання двічі", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами. При цьому американський дипломат переконаний у тому, що 80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні.

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"Причина в базовій математиці. Вісімдесят відсотків членів Палати представників, як республіканців, так і демократів, підтримують допомогу Україні. Вони хочуть, щоб це сталося. Якщо ви винесете проєкт на розгляд Палати представників, ви отримаєте від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти голосів", - додав Волкер.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено - у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладено щонайменше до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не затягувати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

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