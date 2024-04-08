Білий дім накинувся на Конгрес через відсутність допомоги Україні

В Адміністрації Білого дому запевняють, що саме Конгрес винен у тому, що Україна втрачає свої території.

https://glavred.net/politics/belyy-dom-nabrosilsya-na-kongress-iz-za-otsutstviya-pomoshchi-ukraine-10556396.html Посилання скопійоване

Білий дім звинуватив Конгрес у тому, що Україна втрачає території / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, 53-я ОМБр

Адміністрація Білого дому США звинуватила Конгрес у тому, що Україна змушена втрачати свої позиції на фронті через відсутність необхідної військової допомоги. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що серйозний дефіцит боєприпасів у ЗСУ з'явився саме через бездіяльність Конгресу США.

"Протягом останніх кількох тижнів, кількох місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це через бездіяльність Конгресу ... Вони (українці - Главред) борються за свою свободу, за демократію, проти агресії Путіна. І ми знаємо, що станеться, якщо не відповісти тиранії, якщо не зупинити диктаторів", - додала вона. відео дня

Карін Жан-П'єр наголошує на необхідності для Палати представників ухвалити законопроєкт із потребами національної безпеки та підтримкою України одразу після канікул цього тижня.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено - у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладено щонайменше до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не затягувати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред