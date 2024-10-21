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"Завдам удару прямо по центру Москви": Трамп заявив, що погрожував Путіну

Анна Ярославська
21 жовтня 2024, 08:31
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Кандидат у президенти в США від Республіканської партії виступив із новою заявою про війну в Україні.
Трамп, Путин
Трамп заявив, що нібито погрожував Путіну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Колишній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія "буде переслідувати Україну". Про це кандидат у президенти США заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви", - сказав Трамп.

За твердженням експрезидента, він заявив Путіну, що не хотів би цього робити, оскільки в них добрі стосунки, але в нього "не було б вибору".

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Коли і за яких обставин могла відбутися ця розмова, Трамп не уточнив.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що має добрі стосунки з Путіним і зможе закінчити війну в Україні ще до інавгурації в разі своєї перемоги на листопадових виборах у США.

Заяви Трампа про війну в Україні та на адресу Зеленського

Колишній президент США Дональд Трамп підтвердив свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося за його каденції.

Говорячи про рішення Путіна про вторгнення в Україну, Трамп сказав виданню The Telegraph: "Це було його улюбленою темою, він говорив про це, але я сказав: "Ви не вторгнетеся".

Трамп також видав цинічну заяву про війну в Україні та президента Володимира Зеленського. Зокрема, американський політик звинуватив президента України в тому, що він нібито "дозволив початися війні".

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Війну програно", - сказав Трамп.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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