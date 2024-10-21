"Завдам удару прямо по центру Москви": Трамп заявив, що погрожував Путіну

Колишній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія "буде переслідувати Україну". Про це кандидат у президенти США заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.
"Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви", - сказав Трамп.
За твердженням експрезидента, він заявив Путіну, що не хотів би цього робити, оскільки в них добрі стосунки, але в нього "не було б вибору".
Коли і за яких обставин могла відбутися ця розмова, Трамп не уточнив.
Раніше Трамп неодноразово заявляв, що має добрі стосунки з Путіним і зможе закінчити війну в Україні ще до інавгурації в разі своєї перемоги на листопадових виборах у США.
Заяви Трампа про війну в Україні та на адресу Зеленського
Колишній президент США Дональд Трамп підтвердив свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося за його каденції.
Говорячи про рішення Путіна про вторгнення в Україну, Трамп сказав виданню The Telegraph: "Це було його улюбленою темою, він говорив про це, але я сказав: "Ви не вторгнетеся".
Трамп також видав цинічну заяву про війну в Україні та президента Володимира Зеленського. Зокрема, американський політик звинуватив президента України в тому, що він нібито "дозволив початися війні".
"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Війну програно", - сказав Трамп.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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