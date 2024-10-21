"Завдам удару прямо по центру Москви": Трамп заявив, що погрожував Путіну

Кандидат у президенти в США від Республіканської партії виступив із новою заявою про війну в Україні.

https://glavred.net/world/nanesu-udar-pryamo-po-centru-moskvy-tramp-zayavil-chto-ugrozhal-putinu-10607099.html Посилання скопійоване

Трамп заявив, що нібито погрожував Путіну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Колишній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія "буде переслідувати Україну". Про це кандидат у президенти США заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви", - сказав Трамп.

За твердженням експрезидента, він заявив Путіну, що не хотів би цього робити, оскільки в них добрі стосунки, але в нього "не було б вибору".

відео дня

Коли і за яких обставин могла відбутися ця розмова, Трамп не уточнив.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що має добрі стосунки з Путіним і зможе закінчити війну в Україні ще до інавгурації в разі своєї перемоги на листопадових виборах у США.

Заяви Трампа про війну в Україні та на адресу Зеленського

Колишній президент США Дональд Трамп підтвердив свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося за його каденції.

Говорячи про рішення Путіна про вторгнення в Україну, Трамп сказав виданню The Telegraph: "Це було його улюбленою темою, він говорив про це, але я сказав: "Ви не вторгнетеся".

Трамп також видав цинічну заяву про війну в Україні та президента Володимира Зеленського. Зокрема, американський політик звинуватив президента України в тому, що він нібито "дозволив початися війні".

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Війну програно", - сказав Трамп.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред