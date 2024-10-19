Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Готові по Ірану влупити": Загородній оцінив, чого чекати від президентства Трампа

Анна Ярославська
19 жовтня 2024, 12:20
35
Є ризик, що дії Камали Гарріс будуть млявими та нерішучими. Водночас із Трампом більше визначеності.
Тарас Загородний, Дональд Трамп
Тарас Загородній спрогнозував, як діятиме Трамп на посаді президента / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив, як діятимуть щодо країни-агресора Росії Камала Гарріс і Дональд Трамп у разі своєї перемоги на виборах у США.

На думку Загороднього, є ризик того, що дії кандидата від Демократичної партії Гарріс будуть млявими та нерішучими.

"Є такі ризики, на жаль. Тому що взагалі незрозуміло, що у неї в голові, яка її позиція", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Що стосується республіканця Трампа, то з ним більше визначеності.

"Хлопці вже готові по Ірану влупити. Уже відомо точно, що Трамп зробить, ставши президентом. По-перше, зніме всі обмеження на нафтогазову промисловість США і Канади, тобто після цього нафта і газ Росії та Ірану стануть не такими потрібними на зовнішньому ринку. Це обрушить ціни на нафту і газ, що вкрай невигідно Росії. По-друге, буде рвати Китай", - вважає Загородній.

Експерт нагадав, що у Росії вже є великі проблеми.

"Зверніть увагу, росіяни раптом заговорили про те, що у них посуха, і вони не можуть засіятися. У них проблеми з нафтопродуктами і добривами, і далеко не факт, що наступного року вони зможуть нормально засіятися. А все тому що удари по НПЗ призвели до цілком конкретних результатів", - сказав Загородній.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Вибори у США - останні новини

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними суперниками в нинішніх президентських перегонах виступають колишній президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, і чинний віцепрезидент Камала Гарріс від Демократичної партії.

У вересні в США відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

'Готові по Ірану влупити': Загородній оцінив, чого чекати від президентства Трампа
Президентські вибори в США / Інфографіка Главред ​

Як повідомляв Главред, згідно з результатами опитування, опублікованими The Hill, Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково голосують у ключових штатах.

Нещодавні заяви Трампа про Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні та президента Володимира Зеленського. Зокрема, він звинуватив Зеленського в тому, що він нібито "дозволив початися війні".

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Війну програно", - сказав Трамп.

Дональд Трамп також підтвердив свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що він покладе кінець війні у Східній Європі ще до того, як його оберуть президентом.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Тарас Загородній вибори у США Камала Харріс
Реклама

Головне за день

Більше
Майор РФ злетів у повітря: у Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом

Майор РФ злетів у повітря: у Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом

12:51Україна
Чекати залишилось не довго: відомо, коли Україна отримає перші Mirage 2000

Чекати залишилось не довго: відомо, коли Україна отримає перші Mirage 2000

12:46Україна
Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про "червону лінію для НАТО"

Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про "червону лінію для НАТО"

12:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

Коли садити часник на зиму у 2024 році: найкращі дні для рекордного урожаю

Коли садити часник на зиму у 2024 році: найкращі дні для рекордного урожаю

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників

Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників

До України мчить похолодання: синоптик розповіла, коли чекати на перший сніг

До України мчить похолодання: синоптик розповіла, коли чекати на перший сніг

Останні новини

12:51

Майор РФ злетів у повітря: у Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом

12:46

Чекати залишилось не довго: відомо, коли Україна отримає перші Mirage 2000

12:33

"Я давно вже така": колишня дружина Володимира Остапчука публічно підколола його

12:20

"Готові по Ірану влупити": Загородній оцінив, чого чекати від президентства Трампа

12:03

Чим замінити вершкове масло у випічці: 5 найкращих варіантів, які зроблять смак ідеальним

Росію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – ЗагороднійРосію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – Загородній
12:02

Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про "червону лінію для НАТО"

11:44

Є руйнування і багато уламків: нові подробиці удару дронів РФ по КиєвуФотоВідео

11:33

Гороскоп Таро на листопад 2024: Козерогам - зміни, Водоліям - сварка, Рибам - розставанняВідео

11:30

"Просто вони окремо": Потап і Настя Каменських приховують своє розставання - журналістка

Реклама
11:23

ЗСУ відкинули ворога на Харківщині, але росіяни просунулись на іншому напрямку

10:50

Китайський гороскоп на завтра 20 жовтня: Кроликам - проблеми в сім'ї, Коням - грандіозний роман

10:25

Дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ: сталося загорянняВідео

10:11

Гороскоп Таро на листопад 2024: Терезам - криза, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - успіх

09:59

РФ атакувала об’єкти енергетики у 2 областях: вводяться графіки аварійних відключень світла

09:59

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:42

Окупанти вдарили по житловому секторі в Одесі: які наслідкиФото

09:17

"Може впасти за лічені дні": РФ намагається швидше захопити важливе місто на Донеччині – WSJ

09:03

Гороскоп Таро на листопад 2024: Ракам - здійснення бажання, Левам - вибір, Дівам - стабільністьВідео

08:51

Вигідно для РФ: як Путін спонукає Захід чинити тиск на Україну - ISW

08:10

Росіяни несуть нову "сенсаційну новину"Погляд

Реклама
07:37

РФ вдарила дронами по Києву: уламок залетів в квартиру, поранена жінка

07:10

Лише справжній детектив знайде 3 відмінності – треба впоратися за 21 секунду: складна загадка

06:30

Залишилося кілька днів: скоро країну атакує майже 5-бальна магнітна буря

06:10

Про МСЕК, державні монополії і ветеранівПогляд

05:59

Таємний син Алсу з'явився на публіці

05:58

Гороскоп на завтра 20 жовтня: Ракам - великий куш, Скорпіонам - захоплюючі несподіванки

05:36

Урожай здивує щедрістю: коли садити цибулю на зиму у 2024 році - "золоті дні"Відео

05:07

Помиляється під час укладки майже кожна: простий трюк для об'єму волосся

04:52

Російський композитор Ігор Крутой зганьбився перед Ларою Фабіан

04:30

Що означає знак дві автівки та переплетені стрілки: нововведення для водіїв

03:45

Більше павутини вдома не буде: 3 найкращі способи, як відлякати павуків

02:18

Усі плачуть і обіймаються: пронизливі відео зустрічі військових зі своїми ріднимиФотоВідео

01:30

ЗСУ перехопили ініціативу в Курській області: названо напрямок потужного ударуВідео

01:14

Україна отримала понад $1 мільярд від МВФ: куди підуть гроші

00:12

"Консенсусу немає": Байден зробив обнадійливу заяву про далекобійні удари по Росії

00:10

Великий обмін полоненими: додому повернулися бійці з "Азову"ФотоВідео

18 жовтня, п'ятниця
23:53

Чоловік пролетів над єгипетською пірамідою і сторопів від побаченогоВідео

23:51

Пошкоджені будинки у трьох місцях: РФ вдарила по Одесі ракетоюФотоВідео

23:30

Зеленський про економічне бронювання в Україні: "інші мають бути критерії"

23:01

В Україну повернеться "бабине літо": коли чекати неймовірного потепління

Реклама
22:25

Гайтана розкрила причину свого зникнення

22:18

Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

21:56

Що дасть Україні план перемоги Зеленського: Загородній розкрив подробиці

21:38

Зеленський просто "копнув" Байдена: Загородній вказав на цікаву деталь Плану перемоги

21:37

За скільки можна буде купити і продати валюту з понеділка: офіційний курс

21:30

Солдатів КНДР уже екіпірують у форму РФ: МЗС України вимагає "жорсткої реакції"Відео

21:30

Такий біль на все життя: Аль Пачіно розповів про те, як травмував свій орган

21:13

Олень загубився в хуртовині: загадка для найуважніших шукачів

20:32

Ці помилки переслідують багатьох: які 7 речей не можна зберігати під ліжком

20:20

"Ми не проти": Зеленський назвав умову переговорів з Росією

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти