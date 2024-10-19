'Готові по Ірану влупити': Загородній оцінив, чого чекати від президентства Трампа

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив, як діятимуть щодо країни-агресора Росії Камала Гарріс і Дональд Трамп у разі своєї перемоги на виборах у США.
На думку Загороднього, є ризик того, що дії кандидата від Демократичної партії Гарріс будуть млявими та нерішучими.
"Є такі ризики, на жаль. Тому що взагалі незрозуміло, що у неї в голові, яка її позиція", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.
Що стосується республіканця Трампа, то з ним більше визначеності.
"Хлопці вже готові по Ірану влупити. Уже відомо точно, що Трамп зробить, ставши президентом. По-перше, зніме всі обмеження на нафтогазову промисловість США і Канади, тобто після цього нафта і газ Росії та Ірану стануть не такими потрібними на зовнішньому ринку. Це обрушить ціни на нафту і газ, що вкрай невигідно Росії. По-друге, буде рвати Китай", - вважає Загородній.
Експерт нагадав, що у Росії вже є великі проблеми.
"Зверніть увагу, росіяни раптом заговорили про те, що у них посуха, і вони не можуть засіятися. У них проблеми з нафтопродуктами і добривами, і далеко не факт, що наступного року вони зможуть нормально засіятися. А все тому що удари по НПЗ призвели до цілком конкретних результатів", - сказав Загородній.
Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
Вибори у США - останні новини
Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними суперниками в нинішніх президентських перегонах виступають колишній президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, і чинний віцепрезидент Камала Гарріс від Демократичної партії.
У вересні в США відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.
Як повідомляв Главред, згідно з результатами опитування, опублікованими The Hill, Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково голосують у ключових штатах.
Нещодавні заяви Трампа про Україну
Кандидат у президенти США Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні та президента Володимира Зеленського. Зокрема, він звинуватив Зеленського в тому, що він нібито "дозволив початися війні".
"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Війну програно", - сказав Трамп.
Дональд Трамп також підтвердив свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що він покладе кінець війні у Східній Європі ще до того, як його оберуть президентом.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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