'Готові по Ірану влупити': Загородній оцінив, чого чекати від президентства Трампа

Є ризик, що дії Камали Гарріс будуть млявими та нерішучими. Водночас із Трампом більше визначеності.

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Тарас Загородній спрогнозував, як діятиме Трамп на посаді президента / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив, як діятимуть щодо країни-агресора Росії Камала Гарріс і Дональд Трамп у разі своєї перемоги на виборах у США.

На думку Загороднього, є ризик того, що дії кандидата від Демократичної партії Гарріс будуть млявими та нерішучими.

"Є такі ризики, на жаль. Тому що взагалі незрозуміло, що у неї в голові, яка її позиція", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

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Що стосується республіканця Трампа, то з ним більше визначеності.

"Хлопці вже готові по Ірану влупити. Уже відомо точно, що Трамп зробить, ставши президентом. По-перше, зніме всі обмеження на нафтогазову промисловість США і Канади, тобто після цього нафта і газ Росії та Ірану стануть не такими потрібними на зовнішньому ринку. Це обрушить ціни на нафту і газ, що вкрай невигідно Росії. По-друге, буде рвати Китай", - вважає Загородній.

Експерт нагадав, що у Росії вже є великі проблеми.

"Зверніть увагу, росіяни раптом заговорили про те, що у них посуха, і вони не можуть засіятися. У них проблеми з нафтопродуктами і добривами, і далеко не факт, що наступного року вони зможуть нормально засіятися. А все тому що удари по НПЗ призвели до цілком конкретних результатів", - сказав Загородній.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Вибори у США - останні новини

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними суперниками в нинішніх президентських перегонах виступають колишній президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, і чинний віцепрезидент Камала Гарріс від Демократичної партії.

У вересні в США відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

Президентські вибори в США / Інфографіка Главред ​

Як повідомляв Главред, згідно з результатами опитування, опублікованими The Hill, Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково голосують у ключових штатах.

Нещодавні заяви Трампа про Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні та президента Володимира Зеленського. Зокрема, він звинуватив Зеленського в тому, що він нібито "дозволив початися війні".

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Війну програно", - сказав Трамп.

Дональд Трамп також підтвердив свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що він покладе кінець війні у Східній Європі ще до того, як його оберуть президентом.

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