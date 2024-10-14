Орбан може заблокувати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу - Politico

Прем'єр Угорщини не лише підриває європейську єдність, але й може позбавити Україну важливої підтримки.

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Орбан готовий діяти в інтересах Трампа, а не ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готує великий політичний жест для свого давнього друга, кандидата у президенти США Дональда Трампа. Він пропонує варіант, який дозволить Трампу, у випадку його перемоги на виборах, уникнути участі в багатомільярдній позиці, яку США, ЄС і країни G7 планують надати Україні для підтримки у війні проти Росії.

Як пише Politico, Угорщина планує блокувати зміни до правил, які забезпечили б довготривалу участь США в цій фінансовій ініціативі. Це не лише б допомогло Дональду Трампу, а й зіграло б на руку кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Зараз термін санкцій ЄС проти Росії подовжується кожні шість місяців, і Орбан виступає проти пропозиції продовжити цей термін до 36 місяців. Це підвищує ризик, що одна з країн може зняти санкції, розморозивши активи, через що інші держави будуть змушені покривати витрати з бюджетів своїх платників податків.

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Хоча більшість лідерів ЄС підтримують продовження санкцій, Орбан займає протилежну позицію, що підриває європейську єдність. Блокування цієї угоди означає, що США можуть не брати на себе відповідальність за позику в 50 мільярдів доларів, залишаючи її на плечах Європи.

Угорський лідер вважає, що така тактика допоможе здобути симпатію Трампа, навіть якщо це призведе до підвищених витрат для ЄС. Однак для Європи важливо забезпечити фінансування для України, щоб вона могла підготуватися до важкої зими.

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Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Позиція Угорщини щодо підтримки України

Нагадаємо, що Угорщина з початку повномасштабного вторгнення не висловлювала підтримку Україні. Віднедавна вона ще й виступає категорично проти відправки військових радників Європейського Союзу до України.

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан видав нову дивну заяву. Він почав переконувати світ у тому, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін нібито не хочуть припинення війни.

Раніше також повідомлялося, що Угорщина підтвердила блокування кредиту ЄС Україні у розмірі 50 млрд доларів, допоки США не оберуть нового президента 5 листопада.

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