'Війна програна': Трамп раптово накинувся на Зеленського із цинічною заявою

Кандидат у президенти США Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні і президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Politico.
Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він нібито "дозволив розпочатись війні".
"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна програна", - сказав Трамп.
Трамп також накинувся на президента США Джо Байдена і заявив, що він "спровокував цю війну". Водночас він стверджує, що війни "ніколи б не сталося", якби Трамп був президентом. Він додав, що нібито у нього гарні стосунки с Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Дивіться відео із цинічною заявою Дональда Трампа:
Заяви Дональда Трампа - останні новини
Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський провів зустріч із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп охарактеризував цю зустріч як "добрий знак" і наголосив на своїй готовності співпрацювати з демократами для завершення війни в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського і заявив, що має добрі стосунки з ним. Водночас він згадав, що має "дуже хороші стосунки" і з лідером Росії Володимиром Путіним.
Як повідомлялося раніше, після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки що зарано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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