'Війна програна': Трамп раптово накинувся на Зеленського із цинічною заявою

Кандидат у президенти США заявив, що президент України дозволив цій війні розпочатися.

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Трамп зробив цинічну заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Кандидат у президенти США Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні і президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Politico.

Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він нібито "дозволив розпочатись війні".

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна програна", - сказав Трамп.

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Трамп також накинувся на президента США Джо Байдена і заявив, що він "спровокував цю війну". Водночас він стверджує, що війни "ніколи б не сталося", якби Трамп був президентом. Він додав, що нібито у нього гарні стосунки с Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Дивіться відео із цинічною заявою Дональда Трампа:

Трамп зробив цинічну заяву про війну в Україні / фото: скріншот

Заяви Дональда Трампа - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський провів зустріч із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп охарактеризував цю зустріч як "добрий знак" і наголосив на своїй готовності співпрацювати з демократами для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського і заявив, що має добрі стосунки з ним. Водночас він згадав, що має "дуже хороші стосунки" і з лідером Росії Володимиром Путіним.

Як повідомлялося раніше, після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки що зарано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

Президентські вибори у США / Інфографіка: Главред

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