В ключових штатах перевага за Трампом: які результати останнього опитування США

Змагання залишається дуже напруженим.

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Трамп випереджає Гарріс у деяких штатах / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/KamalaHarris

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково голосують у ключових штатах, згідно з результатами опитування, опублікованими The Hill.

Дослідження Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris) показало, що 48% виборців, які голосують достроково в цих штатах, підтримують Трампа. Водночас 47% висловили підтримку Гарріс, а 5% виборців обрали інший варіант або ще не вирішили, за кого голосувати.

Також опитування виявило, що серед усіх виборців у штатах, які коливаються, 48% підтримали Трампа, а 46% віддали перевагу Гарріс.

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Однак на національному рівні серед дострокових виборців Гарріс випереджає Трампа на 8%, отримавши 51% голосів, тоді як Трамп набрав 43%.

Загалом 45% респондентів зазначили, що планують голосувати достроково, а 50% – безпосередньо в день виборів, 5 листопада.

Опитування також свідчать, що кандидати ведуть запеклу боротьбу за підтримку в таких штатах, як Мічиган, Вісконсин, Аризона, Пенсільванія та інших, використовуючи мітинги та передвиборчі заходи для залучення виборців у штатах, які ще не визначилися.

На національному рівні, за даними сукупності опитувань The Hill/Decision HQ, Гарріс випереджає Трампа на 3%, маючи 50% підтримки проти 47%.

Проте за новими даними опитування Harvard CAPS/Harris, змагання залишається дуже напруженим, і Гарріс випереджає Трампа всього на 1% серед зареєстрованих виборців.

Президентські вибори в США / Инфографика Главред

Вибори в США - що відомо

За даними WSJ, РФ сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни. Начебто, якщо Трамп отримає новий президентський термін, то він буде прагнути до швидкої мирної угоди між Україною і РФ, хоч Путін і дав зрозуміти, що він хоче капітуляції України.

А от The Telegraph попереджає, що країни Європи побоюються "любовного трикутника" з Трампом та Путіним. Окрім цього, європейські лідери переймаються питанням, чи вдасться продовжити постачання зброї Україні, якщо Трамп вирішить зупинити військову допомогу з боку США.

Що цікаво, донька Навального отримала роботу в штабі Гарріс. Вона займається зв'язками з громадськістю, мобілізацією виборців та організацією роботи штабу.

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