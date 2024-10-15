В ключових штатах перевага за Трампом: які результати останнього опитування США

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково голосують у ключових штатах, згідно з результатами опитування, опублікованими The Hill.
Дослідження Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris) показало, що 48% виборців, які голосують достроково в цих штатах, підтримують Трампа. Водночас 47% висловили підтримку Гарріс, а 5% виборців обрали інший варіант або ще не вирішили, за кого голосувати.
Також опитування виявило, що серед усіх виборців у штатах, які коливаються, 48% підтримали Трампа, а 46% віддали перевагу Гарріс.
Однак на національному рівні серед дострокових виборців Гарріс випереджає Трампа на 8%, отримавши 51% голосів, тоді як Трамп набрав 43%.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Загалом 45% респондентів зазначили, що планують голосувати достроково, а 50% – безпосередньо в день виборів, 5 листопада.
Опитування також свідчать, що кандидати ведуть запеклу боротьбу за підтримку в таких штатах, як Мічиган, Вісконсин, Аризона, Пенсільванія та інших, використовуючи мітинги та передвиборчі заходи для залучення виборців у штатах, які ще не визначилися.
На національному рівні, за даними сукупності опитувань The Hill/Decision HQ, Гарріс випереджає Трампа на 3%, маючи 50% підтримки проти 47%.
Проте за новими даними опитування Harvard CAPS/Harris, змагання залишається дуже напруженим, і Гарріс випереджає Трампа всього на 1% серед зареєстрованих виборців.
Вибори в США - що відомо
За даними WSJ, РФ сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни. Начебто, якщо Трамп отримає новий президентський термін, то він буде прагнути до швидкої мирної угоди між Україною і РФ, хоч Путін і дав зрозуміти, що він хоче капітуляції України.
А от The Telegraph попереджає, що країни Європи побоюються "любовного трикутника" з Трампом та Путіним. Окрім цього, європейські лідери переймаються питанням, чи вдасться продовжити постачання зброї Україні, якщо Трамп вирішить зупинити військову допомогу з боку США.
Що цікаво, донька Навального отримала роботу в штабі Гарріс. Вона займається зв'язками з громадськістю, мобілізацією виборців та організацією роботи штабу.
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