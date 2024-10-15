Путін попереджав про напад на Україну: Трамп зробив несподіване зізнання

Дональд Трамп пообіцяв покласти край війні ще до того, як його оберуть президентом.

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Дональд Трамп зробив нову заяву з приводу війни в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот: відео

Колишній президент США Дональд Трамп підтвердив свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому він також заявив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося за його каденції. Про це Трамп заявив на заході в Пенсільванії, повідомляє The Telegraph.

"Я дуже добре ладнаю з Путіним", - сказав він своїм прихильникам, чимало з яких були в кепках "Зробимо Америку знову великою".

Говорячи про рішення Путіна про вторгнення в Україну, Трамп сказав: "Це було його улюбленою темою, він говорив про це, але я сказав: "Ви не вторгнетеся".

Кандидат-республіканець сказав, що в нього також хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, і заявив, що він покладе край війні у Східній Європі ще до того, як його оберуть президентом.

Він також звинуватив Байдена в тому, що він нічого не зробив для цього - він навіть не розмовляв із Путіним понад рік. "Це війна, яка має закінчитися, і я збираюся домогтися її закінчення... Я збираюся спробувати покласти край цій війні, як обраний президент".

Водночас Трамп також додав, що "хоче, щоб люди перестали вмирати, ось і все".

Дивіться відео - Трамп хоче капітуляції України:

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський провів зустріч із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп охарактеризував цю зустріч як "добрий знак" і наголосив на своїй готовності співпрацювати з демократами для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського і заявив, що має добрі стосунки з ним. Водночас він згадав, що має "дуже хороші стосунки" і з лідером Росії Володимиром Путіним.

Як повідомлялося раніше, після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки що зарано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

/ Инфографика Главред

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