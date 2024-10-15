Путін попереджав про напад на Україну: Трамп зробив несподіване зізнання

Колишній президент США Дональд Трамп підтвердив свої добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.
При цьому він також заявив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося за його каденції. Про це Трамп заявив на заході в Пенсільванії, повідомляє The Telegraph.
"Я дуже добре ладнаю з Путіним", - сказав він своїм прихильникам, чимало з яких були в кепках "Зробимо Америку знову великою".
Говорячи про рішення Путіна про вторгнення в Україну, Трамп сказав: "Це було його улюбленою темою, він говорив про це, але я сказав: "Ви не вторгнетеся".
Кандидат-республіканець сказав, що в нього також хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, і заявив, що він покладе край війні у Східній Європі ще до того, як його оберуть президентом.
Він також звинуватив Байдена в тому, що він нічого не зробив для цього - він навіть не розмовляв із Путіним понад рік. "Це війна, яка має закінчитися, і я збираюся домогтися її закінчення... Я збираюся спробувати покласти край цій війні, як обраний президент".
Водночас Трамп також додав, що "хоче, щоб люди перестали вмирати, ось і все".
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Дивіться відео - Трамп хоче капітуляції України:
Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський провів зустріч із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп охарактеризував цю зустріч як "добрий знак" і наголосив на своїй готовності співпрацювати з демократами для завершення війни в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського і заявив, що має добрі стосунки з ним. Водночас він згадав, що має "дуже хороші стосунки" і з лідером Росії Володимиром Путіним.
Як повідомлялося раніше, після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки що зарано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.
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