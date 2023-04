Почав заїкатися та всіляко викручуватися: Путін потрапив у незручне становище на зустрічі з послами

Після виголошення промови російський диктатор чекав на гучні оплески, однак в залі запала незручна тиша.

Путін оконфузився на зустрічі з послами / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін під час церемонії вручення вірчих грамот послам іноземних держав, які прибули до РФ, опинився у незручному становищі. Відповідний момент був зафіксований на відео та викладений у Мережу Telegram-каналом SOTA.

Так, на зазначеній церемонії очільник Кремля виголосив обширну промову щодо проблем зовнішньої політики.

"… і в цьому сенсі бажаю вам усіляких успіхів. Дякую вам за увагу", - підсумував Путін у своїй промові та почав чекати на оплески.

Ніхто з присутніх не віддавав шанувальні плески президентові країни-агресорки та не проявив жодної реакції після його виступу. Таким чином, Путін почав всіляко викручуватися з цієї незручної ситуації. Він продовжив свою промову, аби пояснити, що вона вже завершилась. При цьому він почав заїкатися.

"Все. На цьому, на жаль, церемонія в нас закінчується, тому що санітарні обмеження досі діють. Нам не вдасться поговорити з вами особисто, але в ході вашої роботи, переконаний, така можливість ще неодноразово надасться. Всього вам самого доброго. Дякую. All the best", - сказав глава Кремля.

Однак і після цього іноземні дипломати не аплодували диктатору. Тож спантеличений Путін пішов з зали.

Путін оконфузився на зустрічі з послами / скріншот

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін жорстко зганьбився під час зустрічі з російськими олігархами. Він сказав слова про любов до Леніна і назвав себе "дєвочкой-пріпєвочкой". Це сталося відразу після того, як один з учасників зустрічі поставив Путіну питання про можливість впровадження рекламних технологій для розвитку бізнесу, які дозволили б підприємцям стати новим видом медіа. Однак несподівано Путін почав говорити про "дєвочку-пріпєвочку".

Окрім того, раніше Путін зустрівся нібито з матерями загиблих окупантів. Він вирішив згладити кути і пояснити, що "всі ми смертні" і якби солдати не загинули на війні, то вони могли б померти з іншої причини. Він акцентував увагу на тому, що в Росії багато гинуть в аваріях або вмирають від алкоголю.

