РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: серед поранених - дитина і вагітна жінка

Ви дізнаєтеся:
- Яким видом зброї завдали удару окупанти
- Скільки поранених унаслідок атаки
У ніч на четвер, 5 червня, армія РФ завдала ракетного удару по Слобідському району Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами, є поранені. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі.
За даними Терехова, під ракетним ударом опинився район зі щільною житловою забудовою - Слобідський.
"Унаслідок прямих влучань у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири та машини поблизу будинків. Троє постраждалих унаслідок удару безпілотниками по Харкову, зокрема дівчинка 13 років і майже вісімдесятирічний чоловік", - написав він.
Крім того, додав він, "кілька ворожих БПЛА" кружляють над Харковом.
Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб.
За його даними, 17-річна дівчина, 79-річний чоловік, 74-річна жінка і молода вагітна жінка постраждали внаслідок ударів РФ по Харкову.
Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють про пожежі в місті.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 4 червня в Харкові прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову ворог застосував 9 "Шахедів" і дві ракети, тип яких встановлюється.
У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. Унаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.
Під удар РФ потрапила й Одеса. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автомобілі. Наймасштабніша пожежа була в складських приміщеннях із продуктами харчування. Є поранені.
Інші новини:
- FPV-дрони скоро можуть почати бити по Сумах: у Deep State попередили про ризик
- Уламки впали в море: у ГУР розкрили деталі ураження новітнього дрона РФ
- Розвиває швидкість до 750 км/год: Росія атакує Україну новими дронами
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред