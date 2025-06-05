РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: серед поранених - дитина і вагітна жінка

Під ракетним ударом опинився район зі щільною житловою забудовою - Слобідський.

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РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Скільки поранених унаслідок атаки

У ніч на четвер, 5 червня, армія РФ завдала ракетного удару по Слобідському району Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами, є поранені. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі.

За даними Терехова, під ракетним ударом опинився район зі щільною житловою забудовою - Слобідський.

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"Унаслідок прямих влучань у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири та машини поблизу будинків. Троє постраждалих унаслідок удару безпілотниками по Харкову, зокрема дівчинка 13 років і майже вісімдесятирічний чоловік", - написав він.

Крім того, додав він, "кілька ворожих БПЛА" кружляють над Харковом.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб.

За його даними, 17-річна дівчина, 79-річний чоловік, 74-річна жінка і молода вагітна жінка постраждали внаслідок ударів РФ по Харкову.

Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють про пожежі в місті.

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Як писав Главред, у ніч на 4 червня в Харкові прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову ворог застосував 9 "Шахедів" і дві ракети, тип яких встановлюється.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. Унаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

Під удар РФ потрапила й Одеса. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автомобілі. Наймасштабніша пожежа була в складських приміщеннях із продуктами харчування. Є поранені.

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