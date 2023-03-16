"Я дєвочка-пріпєвочка": Путін епічно зганьбився перед російськими олігархами

Російський диктатор раптово заговорив пропагандистською частівкою про любов до Леніна.

Володимир Путін зганьбився перед російськими олігархами / Фото: сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін жорстко зганьбився під час зустрічі з російськими олігархами. Він сказав слова про любов до Леніна і назвав себе "дєвочкой-пріпєвочкой". Відео вже розлетілося в Мережі.

Це сталося відразу після того, як один з учасників зустрічі поставив Путіну питання про можливість впровадження рекламних технологій для розвитку бізнесу, які дозволили б підприємцям стати новим видом медіа.

Однак несподівано Путін почав говорити про "дєвочку-пріпєвочку".

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"Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю", — сказав Путін.

Після цього він зізнався, що взагалі не зрозумів про що говорить гість, але додав, що підтримує його.

Володимир Путін зганьбився перед російськими олігархами / скріншот з відео

Історик і колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Росія за рік війни обламала свої зуби об Україну. За його словами, для РФ 2022 рік повністю провальним. Він зазначає, що для України це рік, коли ми встояли. Також В'ятрович зазначив, що це був переломний рік і для України, і для Росії, і для світу.

Також історик переконаний, що програш може означати для Путіна навіть його фізичну ліквідацію. Тому глава Кремля намагається сформувати свою "вісь зла" із залученням ще кількох країн, а в гіршому для себе випадку може навіть пожертвувати суверенітетом, ресурсами або самостійністю РФ в обмін на допомогу Китаю у війні.

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