УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Я дєвочка-пріпєвочка": Путін епічно зганьбився перед російськими олігархами

16 березня 2023, 17:22
Російський диктатор раптово заговорив пропагандистською частівкою про любов до Леніна.
Володимир Путін
Володимир Путін зганьбився перед російськими олігархами / Фото: сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін жорстко зганьбився під час зустрічі з російськими олігархами. Він сказав слова про любов до Леніна і назвав себе "дєвочкой-пріпєвочкой". Відео вже розлетілося в Мережі.

Це сталося відразу після того, як один з учасників зустрічі поставив Путіну питання про можливість впровадження рекламних технологій для розвитку бізнесу, які дозволили б підприємцям стати новим видом медіа.

Однак несподівано Путін почав говорити про "дєвочку-пріпєвочку".

відео дня

"Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю", — сказав Путін.

Після цього він зізнався, що взагалі не зрозумів про що говорить гість, але додав, що підтримує його.

Володимир Путін
Володимир Путін зганьбився перед російськими олігархами / скріншот з відео

Історик і колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Росія за рік війни обламала свої зуби об Україну. За його словами, для РФ 2022 рік повністю провальним. Він зазначає, що для України це рік, коли ми встояли. Також В'ятрович зазначив, що це був переломний рік і для України, і для Росії, і для світу.

Також історик переконаний, що програш може означати для Путіна навіть його фізичну ліквідацію. Тому глава Кремля намагається сформувати свою "вісь зла" із залученням ще кількох країн, а в гіршому для себе випадку може навіть пожертвувати суверенітетом, ресурсами або самостійністю РФ в обмін на допомогу Китаю у війні.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:49

Міністр оборони Польщі здивував прогнозом щодо термінів закінчення війни в Україні

18:14

Зірка Блакитної лагуни пережила зґвалтування: "Я не боролася. Пручатися було не можна"Відео

18:13

"Їдять ріпу замість помідорів": Путіну привидівся голод на ЗаходіВідео

18:08

"Доказів геноциду українців немає": в ООН оскандалилися заявоюВідео

17:48

Чи можна віддавати дитячі речі: як позбутися старого одягу і не накликати біду

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:44

ЗСУ за добу стерли з лиця Землі сотні окупантів під Бахмутом: яка обстановка на фронті заразВідео

17:37

На честь "Да Вінчі": ЗСУ успішно атакували позиції окупантів під Авдіївкою, у росіян шалені втратиВідео

17:34

Що буде, якщо не міняти шкарпетки: важкі наслідки для організмуВідео

17:34

Вирушили на передову: танки AMX-10 RC вже в УкраїніВідео

Реклама
17:22

"Я дєвочка-пріпєвочка": Путін епічно зганьбився перед російськими олігархамиВідео

17:04

"Вас тут більше не буде": як Пугачову і Галкіна виживали з РосіїВідео

17:00

ЗСУ знищили великий склад боєприпасів РФ під Маріуполем: окупанти підняли в повітря авіаціюВідео

16:53

"Провальний рік для Путіна": Росія просто зламала зуби об Україну - В'ятровичВідео

16:34

Невістка Віктора Ющенка показала крупним планом обличчя зі зморшками

16:33

Нещасні разом: три пари найбільш несумісних знаків зодіакуВідео

16:25

Визнав "нові кордони РФ": сирійський диктатор Асад зробив скандальну заяву

16:24

В Україну несподівано увірветься мороз: синоптик розповіла, де чекати справжню зиму в березніВідео

16:18

"Найкраще - демонтувати": В'ятрович пояснив, чому потрібно прибрати Батьківщину-мати в КиєвіВідео

16:11

ППО збиває не всі ракети: РФ використовує хитрощі під час повітряних атак - ІгнатВідео

15:58

Як довго кішки пам'ятають людей: що принесе розлука з улюбленцем

Реклама
15:47

Чому 17 березня не можна фарбувати губи: прикмети і що не можна робитиВідео

15:37

Дуже легкий салат на Великдень 2023: в 10 разів смачніше знаменитого Вінегрету - рецептВідео

15:31

В'ятрович пояснив, чи допоможуть росіяни прискорити розвал Росії як імперіїВідео

15:29

Буде міцною і м'ясистою: як удобрити розсаду помідорів без магазинних засобівВідео

15:24

Помер учасник проєкту Голос країни - музикант Євген ЩавлінськийВідео

15:11

Перець буде найсоковитішим і солодким: топ-5 врожайних сортів

14:58

Відомий російський комік публічно відмовився воювати на боці РФ

14:46

Як зрозуміти, що ви будете разом завжди: ознаки дуже серйозних стосунків

14:38

Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями - ДудаВідео

14:28

"РФ зробить нестандартний удар": астролог попередив про загрозу для Зеленського, уряду та ЗСУВідео

14:28

Безробітна жінка їсть раз на тиждень, щоб прогодувати шістьох котівВідео

14:22

Астролог спрогнозував, коли українцям чекати кульмінацію війни

14:22

"Суцільна антиросійська вакханалія": Лавров висловився про концерт Сердючки, на якому побувавВідео

14:20

ЗСУ отримали ще два позашляховики для фронту від Favbet Foundation

14:15

"Добре виглядає на авіашоу, але це мотлох": найкращий пілот США ємко оцінив російські Су-35

14:10

Які дерева не можна саджати на садовій ділянці: народні прикмети для дачників

13:59

"Скрєпа" Путіна для утримання України: В'ятрович зробив прогноз про майбутнє Кримського мостуВідео

13:52

"Напилася горілки і чудить": Шейк розмалювала обличчя в кольорах прапора РосіїВідео

13:51

Євген Кошовий зізнався, де мріє зробити концерт "Вечірнього Кварталу" після перемоги

13:44

Немає раціональних підстав того, що війна закінчиться у 2023 році - В'ятровичВідео

Реклама
13:24

"Хочеш вбити моїх дітей": зірка "Сватів" звернулася до ЗеленськогоВідео

13:21

Один невірний крок – і річ стане ганчіркою: як правильно прати термобілизну в машинці

13:13

"Лицар без страху і докору": Максим Галкін розповів про зйомки в Україні

12:48

ЗСУ збили на Донбасі китайський безпілотник Mugin-5 - CNNВідео

12:37

Як швидко змити скотч: легке рішення поширеної проблеми

12:37

$23 мільйони для ЗСУ: у "Фундації Течія" підсумували рік допомогиФото

12:36

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розпад Росії: історик назвав сценарій для УкраїниВідео

12:24

Перед пожежею був потужний вибух: у Ростові-на-Дону горить будівля управління ФСБ - ЗМІВідео

12:12

Дженна Ортега зізналася, чому багато разів відмовлялася від ролі ВенздейВідео

11:57

"РФ формує вісь зла з 3-ма країнами": Путін може "здати" Росію в обмін на допомогу у війні – історикВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти