РФ атакувала дронами Харків і Прилуки: спалахнули пожежі, загинули люди

У Прилуках загинули п'ятеро людей, зокрема дитина. Шістьох людей поранено. У Харкові постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей.

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РФ атакувала дронами Харків і Прилуки / Колаж: Главред, фото: t.me/ihor_terekhov, ДержНС

Коротко:

Окупанти масовано атакували безпілотниками Прилуки, загинули люди

У Харкові - шість "прильотів", два з них - у багатоквартирні будинки

Уночі низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У Прилуках загинули п'ятеро людей, зокрема дитина. Крім того, шістьох людей поранено.

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У Харкові два влучання зафіксовано в багатоповерхівки. Постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей.

Атака на Прилуки

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, за попередніми даними, щонайменше шість ворожих безпілотників Герань атакували Прилуки.

Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові.

Загинули щонайменше п'ятеро людей, серед яких - однорічна дитина.

"Попередньо відомо про п'ятьох загиблих - із них дві жінки та однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також наразі є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога", - повідомив Чаус.

У ДСНС уточнили, що внаслідок "прильотів" виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлових будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

"П'ятеро людей, серед них - дитина, віком 1 рік і 4 місяці, загинули внаслідок російської нічної атаки БпЛА по місту Прилуки. Ще шестеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додали рятувальники.

Атака на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про нічну атаку на Харків.

За його словами, загалом було шість ворожих ударів, два з них - прямі влучання в багатоквартирні будинки.

"В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома - врятувалися лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі", - написав він у Telegram.

Наразі відомо про 13 постраждалих. Серед них двоє дітей.

"Це не удари по військових об'єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харків'янах. Служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога", - додав Терехов.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що 01:05 російські війська завдали ударів БПЛА типу Шахед по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки в Слобідському районі.

Спочатку Синєгубов повідомив, що відомо про трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Харків, серед них є дитина та літній чоловік.

Однак пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Серед них - дівчинка 9 років і хлопчик 7 років, а також вагітна жінка і 93-річна літня жінка. Усі в легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Дивіться відео - Синєгубов розповів про нічну атаку на Харків:

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 4 червня в Харкові прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 Шахедів і дві ракети, тип яких встановлюється.

Ворожий удар було зафіксовано в Новобаварському районі міста. Є постраждалий.

Унаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерховий промисловий будинок.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. У результаті атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

Під удар РФ потрапила й Одеса. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автомобілі. Наймасштабніша пожежа була в складських приміщеннях із продуктами харчування. Є поранені.

Також росіяни вдарили дроном по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа, горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 м². За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Уранці 3 червня російські окупанти завдали удару по місту Суми. Є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюють.

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