"Всі ми смертні": Путін шокував своєю заявою навіть матерів загиблих окупантів

Путін шокував матерів загиблих російських солдатів / колаж фото скріншот

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся нібито з матерями загиблих. Він вирішив згладити кути і пояснити, що "всі ми смертні" і якби солдати не загинули на війні, то вони могли б померти з іншої причини. Відео вже розлетілося в Мережі.

"Важливо те, що всі ми смертні, ми всі під Господом, під Аллахом. І ми коли-небудь з цього світу всі підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили", - сказав Путін.

Він акцентував увагу на тому, що в Росії багато гинуть в аваріях або вмирають від алкоголю.

"У нас в ДТП гинуть 30 тис. осіб, від алкоголю приблизно стільки ж... Деякі живуть якось незрозуміло і йдуть від горілки або ще від чогось. А потім жили чи не жили, непомітно перегорнуло", - сказав диктатор.

Путін намагався переконати жінок, що їхні сини "пішли не дарма".

Путін шокував матерів загиблих російських солдатів / скріншот

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до перемовин РФ, якщо вони будуть ґрунтуватися на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року.

Першим кроком Москви має стати виведення своїх окупаційних військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія, мовляв, вже не ставить перед собою "завдання по зміні влади в Україні". За словами Пєскова, мовляв, "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжуватимуть здобувати перемогу на полі бою, Путін може повернутися до ядерних погроз. На думку Остіна, якщо агресора Росію не зупинити, інші автократи світу спробують отримати ядерні озброєння.

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