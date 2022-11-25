"Всі ми смертні": Путін шокував своєю заявою навіть матерів загиблих окупантів

Російський диктатор заговорив про те, що окупанти могли загинути не тільки на війні, а й в аварії або від алкоголю.
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся нібито з матерями загиблих. Він вирішив згладити кути і пояснити, що "всі ми смертні" і якби солдати не загинули на війні, то вони могли б померти з іншої причини. Відео вже розлетілося в Мережі.
"Важливо те, що всі ми смертні, ми всі під Господом, під Аллахом. І ми коли-небудь з цього світу всі підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили", - сказав Путін.
Він акцентував увагу на тому, що в Росії багато гинуть в аваріях або вмирають від алкоголю.
"У нас в ДТП гинуть 30 тис. осіб, від алкоголю приблизно стільки ж... Деякі живуть якось незрозуміло і йдуть від горілки або ще від чогось. А потім жили чи не жили, непомітно перегорнуло", - сказав диктатор.
Путін намагався переконати жінок, що їхні сини "пішли не дарма".
Війна Росії проти України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до перемовин РФ, якщо вони будуть ґрунтуватися на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року.
Першим кроком Москви має стати виведення своїх окупаційних військ з української території.
Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія, мовляв, вже не ставить перед собою "завдання по зміні влади в Україні". За словами Пєскова, мовляв, "спецоперація" переслідує "інші цілі".
Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжуватимуть здобувати перемогу на полі бою, Путін може повернутися до ядерних погроз. На думку Остіна, якщо агресора Росію не зупинити, інші автократи світу спробують отримати ядерні озброєння.
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