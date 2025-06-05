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"Схлопнуться протягом місяців": експерт назвав найвірогіднішу дату кінця війни

Даяна Швець
5 червня 2025, 02:30
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Російська економіка продовжує падати, і цей процес не залежить від коливань цін на нафту, вважає експерт.
'Схлопнуться протягом місяців': експерт назвав найвірогіднішу дату кінця війни
Економічний колапс в РФ є рушійною силою для кінця війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, 48 окрема артилерійська бригада

Жданов прогнозує крах Росії так:

  • Відключення від SWIFT і припинення припливу валюти за енергоносії обвалять фінансову систему
  • Посилення санкцій від партнерів України та закручування гайок прискорить процес знищення Росії

Не виключено, що бойові дії закінчаться або наприкінці 2025-го, або 2026 року. Таку думку висловив полковник ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов.

"Зараз триває війна на виснаження. Її закінчення буде зумовлене не політичними домовленостями, не характером бойових дій чи ситуацією на фронті (якщо тільки не буде обвалу фронту однієї зі сторін) – війна закінчиться тоді, коли одна зі сторін визнає свою поразку. 2026 рік, на мій погляд, є найперспективнішим періодом у цьому плані", - заявив Жданов у розмові з Главредом.

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Водночас, за словами Жданова, закручування гайок прискорило б процес.

"Якщо сьогодні відключити Росію від SWIFT і припинити заводити туди валюту, припустімо, за ті самі енергоносії, російська фінансова система, а слідом за нею і російська економіка схлопнуться протягом кількох місяців. Посилення санкцій просто прискорило б процес", - вважає він.

Окрім цього, Жданов помітив цікавий нюанс - Трамп зопалу сказав справжню правду: він береже Російську Федерацію і робить усе, щоб вона, не дай боже, не розвалилася.

Так чинив, за словами експерта, і Байден. Річ у тім, що втратити образ ворога для США – це втратити сенс життя і повністю втратити контроль над Європою, оскільки тоді НАТО стане непотрібним.

"Крім того, ми багато говоримо про ціни на нафту, але це лише 30% доходів до російського бюджету. Всі інші доходи – це податки. І зараз російська податкова просто приходить на фірму і каже, що вона винна державі 3 мільйони, а якщо не заплатить, то вони починають комплексну перевірку з блокуванням рахунків цієї фірми. Тож там зараз фактично державний рекет. Так у Росії намагаються наповнювати дохідну частину бюджету", - вважає експерт.

Резюмуючи, Олег Жданов підкреслив. що економіка Росії валиться, і це не залежить від того, чи буде далі падати ціна на нафту.

'Схлопнуться протягом місяців': експерт назвав найвірогіднішу дату кінця війни
Ціна на нафту / Інфографика: Главред

Сценарії завершення війни в Україні - що відомо

Як писав Главред раніше, у Зеленського розкрили сценарій кінця війни до літа 2026 року. Йдеться про посилення санкційного тиску, який здатен за рік серйозно підірвати здатність Росії фінансувати війну.

Водночас полковник ЗСУ Олег Жданов назвав економічний сценарій закінчення війни. Він нагадав, що економіка РФ переведена на військові рейки - немає товарів народного споживання, тому зріє соціальний бунт.

А ось директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що війна в Україні триватиме мінімум до кінця року. Він вважає, що Путін не відмовився від ідеї принизити або розвалити НАТО, тому РФ накопичує сили для останнього ривка.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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