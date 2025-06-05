"Це неймовірно": Ана де Армас уперше заговорила про стосунки з Томом Крузом

Коротко:
- Тома Круза підозрюють у романі з Аною де Армас
- Артистка розповіла про підтримку зірки Голлівуду
З лютого 2025 року кубіно-іспанській акторці Ані де Армас приписують роман з американським актором Томом Крузом. Пару не бентежить 25-річна різниця у віці, проте публічно про свої стосунки вони заявляти не поспішають.
Проте і де Армас, і Круз час від часу підкидають шанувальникам докази свого зв'язку. Наприклад, зараз акторка бере участь у рекламній кампанії фільму "Балерина", де вона грає головну роль. Найгарячішим її шанувальником виявився саме Том - у своєму блозі в Instagram Ана опублікувала ролик, де він розхвалює кіно з її участю.
У бесіді з виданням Variety Ана де Армас розповіла, що вважає дивовижною підтримку свого "секретного" бойфренда. "Це неймовірно. Знаєте, він підтримує кожен фільм. Він дуже хоче, щоб індустрія і кінематограф працювали добре і щоб люди ходили в кінотеатри. Ми працюємо разом, тому він подивився "Балерину", і вона йому дуже сподобалася. Йому сподобався "Джон Вік" (медіафраншиза, частиною якої є "Балерина" - прим. редактора). Це дуже цінно, що хтось на кшталт нього підтримує (її роботу). Взагалі, це дуже круто, коли інші актори і люди підтримують один одного. Ми можемо досягти успіху всі разом", - заявила акторка.
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Хто такий Том Круз?
Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Найкращий стрілець".
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