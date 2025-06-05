"Армія РФ побіжить": Жданов сказав, чи може Україна повернути кордони 1991 року

Росіяни не сидітимуть в окопах, якщо їм перестануть виплачувати бойові.

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Олег Жданов оцінив, чи може Україна повернути кордони 1991 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Армія РФ може піти з України, якщо окупантам перестануть платити

В України є шанс повернути кордони 1991 року

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов вважає ймовірним повернення України до кордонів 1991 року. Також він назвав умови, за яких це може статися.

Жданов не виключає, що армія РФ може "побігти з України".

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"Якщо ми говоримо, що Російська Федерація зануриться в глибоку економічну кризу, яка здатна викликати навіть внутрішні процеси розвалу РФ, то в будь-якому разі російська армія побіжить з України, щойно їй перестануть платити", - сказав військовий експерт в інтерв'ю Главреду.

Жданов зазначив, що росіяни не будуть сидіти в окопах під нашим вогнем, якщо їм перестануть виплачувати бойові.

"А якщо армія ворога побіжить, то, звичайно ж, ми вийдемо на кордони 1991 року", - вважає військовий експерт.

Мирні переговори України та Росії - останні новини

Як писав Главред, 2 червня 2025 року в Стамбулі відбувся другий раунд прямих переговорів між Україною та Росією, організований за посередництва Туреччини.

Сторони представили свої варіанти мирного врегулювання війни. Україна передала свій документ ще за кілька днів до Стамбула. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог назвав вимоги української сторони "досить прийнятними".

РФ свою версію "мирного меморандуму" для припинення вогню представила лише на самій зустрічі. У документі багато вимог, які має виконати Київ на думку Кремля.

Глава турецького МЗС Хакан Фідан заявив, що на зустрічі в Стамбулі було досягнуто прогресу. Туреччина очікує, що між Україною та Росією відбудеться новий раунд переговорів.

Росія та Україна можуть провести третій раунд переговорів наприкінці червня. Місцем зустрічі, як і раніше, може стати Стамбул.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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