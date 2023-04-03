"Кримінальний клоун": Ейдман оцінив шанси Пригожина замінити Путіна в Кремлі

Ейдман зауважив, що перспективи у "кухаря Путіна" можуть бути тільки в разі, якщо він виживе і головне – збереже в якомусь вигляді свою приватну армію.

Ейдман оцінив шанси Пригожина замінити Путіна в Кремлі / сайт Кремля, скрин

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин навряд чи має шанси замінити російського диктатора Володимира Путіна. Водночас він може зіграти серйозну роль у разі тотального розвалу країни-агресорки Росії. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Хто такий Пригожин? Це, за великим рахунком, кримінальний клоун. Так, кривавий, але кримінальний клоун. Він не вписаний до російської номенклатури і бюрократичного апарату, він для них чужий. Знаєте, у російських царів першої половини XVIII століття (наприклад, у Анни Іоанівни) були персональні блазні. Іноді вони навіть були впливовими, але, зрозуміло, не могли претендувати на престол. Пригожин на нього, звичайно, теж претендувати не може. Очевидно, його відсувають звідусіль і абсолютно зрозуміло, що російська бюрократія вирішила його позбутися. Путін його розпестив, але іншим бюрократам і силовикам він вже давно набрид і здається їм занадто нахабним", - розповів Ейдман.

За його словами, перспективи у "кухаря Путіна" можуть бути тільки в разі, якщо він виживе і головне – збереже в якомусь вигляді свою приватну армію, ПВК "Вагнер".

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"Коли почнеться нова російська смута (а я в цьому не сумніваюся, це неминуче), розпад, розвал, то будь-яка військова сила і будь-яка кількість навчених і організованих озброєних людей може зіграти значну роль в історії. Ми пам'ятаємо, що так було завжди: і за часів Першої російської смути, і за часів Громадянської війни 1917-1920 рр. будь-яка, навіть невелика збройна сила, особливо якщо це люди, випробувані в боях, відігравали велику роль. Адже в громадянській війні після того, як імператорська армія фактично втекла з фронту, воювали невеликі загони, які налічували всього кілька тисяч чоловік. Це Добровольча армія з боку білих і спочатку Червона гвардія, а потім Червона армія з боку червоних. На початку, в 1918 році, це буквально був тисячі, тоді як в імператорській були мільйони. І воювали спочатку теж саме тисячі, тому тут кожен міг зіграти велику роль. І Пригожин зі своєю ПВК в разі тотального розвалу теж може зіграти серйозну роль", - зауважив російський соціолог.

Також Ейдман прокоментував, наскільки серйозною може бути ця роль. За його словами, королем, імператором або президентом Росії Пригожин не стане, але він може підтримати одну з конкуруючих сил. І ця підтримка може бути суттєвою.

"Але гадати тут безглуздо, тому що ми тут занадто йдемо в деталі, а будь-які футурологічні прогнози таких деталей не терплять, тому що є безліч випадкових обставин, які ми не можемо врахувати. І вони можуть спростувати всі наші умоглядні побудови спростувати", - додав він.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Нагадаємо, нещодавно генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

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