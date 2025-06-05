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Тест на IQ: знайдіть плюшевого ведмедика серед цукерок за 5 секунд

Віталій Кірсанов
5 червня 2025, 05:50
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Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

На зображенні з цукерками захований плюшевий ведмедик, і у вас є всього 5 секунд, щоб його знайти. Чи зможете ви це зробити?

Подивіться на зображення, наповнене яскравими, барвистими цукерками різних форм і розмірів.

відео дня

Один плюшевий ведмедик так добре вписується в навколишнє середовище, що ви можете прийняти його за цукерку.

У вас буде всього 5 секунд, щоб його знайти. Якщо ви думаєте, що зможете знайти його за такий короткий час, ми запрошуємо вас прийняти виклик.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

До речі, колір ведмедя може зливатися з фоном, що ускладнює його ідентифікацію.

Вітаємо тих читачів, які змогли знайти ведмедика за відведений час.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти ведмедика, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб поліпшити свої навички спостереження.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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