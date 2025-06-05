"Серйозний удар по іміджу РФ": Келлог зробив заяву про операцію Павутина

Спецпредставник Трампа наголосив, що Україна не знає, що робитиме противник.

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Кіт Келлог прокоментував операцію Павутина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головні тези Келлога:

Операція СБУ підвищила рівень ескалації

США намагаються запобігти загрозі

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що операція СБУ Павутина - потужна атака українських БПЛА на аеродроми стратегічної авіації Росії 1 червня - підвищила ризик ескалації конфлікту. США намагаються цьому запобігти.

В інтерв'ю Fox News Келлог заявив, що "атака на частину національної системи виживання супротивника, зокрема, на його ядерну тріаду, істотно підвищує рівень ризику".

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"Ви не знаєте, що далі робитиме інша сторона. Ви не впевнені, і це те, що вони (Україна, - ред.) справді зробила.... Думаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути... Ми б не хотіли дійти до цієї точки", - заявив спецпредставник Трампа.

Він додав, що в атаках українських дронів важливим був не стільки матеріальний збиток від знищення бомбардувальників, скільки завданий супротивнику психологічний ефект.

"Ця операція стала серйозним ударом по іміджу (Росії, - ред.). Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, говорить: "Ми теж можемо грати в цю гру", - заявив Келлог.

Операція Павутина - що відомо / Інфографіка: Главред ​

Операція Павутина - головне

Як повідомляв Главред, 1 червня Україна провела спецоперацію в тилу РФ, вразивши цілі на аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново". Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

СБУ оприлюднила найяскравіші кадри операції Павутина.

У рамках масштабної спецоперації Павутина Росія втратила 41 військовий літак. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться, зокрема, і про літаки стратегічної авіації РФ.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, після операції Павутина Росія впродовж тривалого часу не зможе здійснювати масовані ракетні обстріли по українських територіях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проведення цієї операції було обґрунтованим кроком для зміцнення безпеки держави, особливо з огляду на постійні ворожі удари по цивільних об'єктах. Він також припустив, що подібні дії можуть повторитися.

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