"Ми наддержава": США не виключають силового сценарію приєднання Гренландії

Анна Ярославська
6 січня 2026, 06:57
Представник Білого дому поставив під сумнів легітимність контролю Данії над Гренландією.
Стівен Міллер, Гренландія
Вашингтон наполягає на входженні Гренландії до складу США / Колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот

Коротко:

  • США розглядають Гренландію як ключовий елемент системи безпеки
  • Міллер відмовився виключати можливість силового сценарію приєднання острова

Вашингтон наполягає на тому, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів як частина американської системи безпеки. Про це заявив в інтерв'ю CNN заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер і відмовився виключати варіант військового захоплення острова.

"Президент чітко висловлювався упродовж місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки", - заявив Міллер.

"Я просто хочу прояснити, що це офіційна позиція уряду США від початку цієї адміністрації, і, чесно кажучи, ще з часів попередньої адміністрації Трампа: Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. Президент був дуже чітким щодо цього", - наголосив чиновник.

Ведучий Джейк Таппер кілька разів запитав Міллера, чи може він виключити сценарій, за якого США спробують захопити Гренландію силою. У відповідь Міллер ухилився від відповіді. При цьому він поставив під сумнів легітимність контролю Данії над островом.

"Справжнє питання полягає в тому, за яким правом Данія оголосила контроль над Гренландією? На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На якій підставі Гренландія є колонією Данії? Сполучені Штати є силою НАТО. Для того, щоб США могли захистити Арктичний регіон, захистити НАТО та інтереси Альянсу, очевидно, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. Ми - наддержава, і за президента Трампа ми поводитимемося як наддержава", - зазначив заступник глави адміністрації президента США.

'Ми наддержава': США не виключають силового сценарію приєднання Гренландії
Гренландія - що про неї відомо / Інфографіка: Главред

Заяви Дональда Трампа про Гренландію

Як писав Главред, Трамп ще в грудні 2024 року натякнув на можливість "приєднання" до США Гренландії, Канади та Панамського каналу. Що стосується Гренландії, Трамп акцентував увагу на важливості острова для американської національної безпеки.

Трамп хоче заволодіти Гренландією, щоб розширити історичну спадщину США, написали журналісти Reuters у 2025 році.

На початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Військова операція США у Венесуелі

3 січня США провели операцію у Венесуелі, під час якої президента Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес захопили і вивезли з країни.

За даними американських ЗМІ, сама військова операція тривала менше ніж 30 хвилин. Під час атаки прогриміли щонайменше сім вибухів. Жителі Каракаса виходили на вулиці, спостерігали за літаками, що летіли низько, і ділилися відео в соцмережах.

Президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро і його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.

4 січня стало відомо, що віцепрезидентка Делсі Родрігес має обійняти посаду виконувачки обов'язків президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни.

НАТО новини США Гренландія
