Фіцо погрожує перекрити енергопостачання Україні вже в понеділок: яка причина

Інна Ковенько
21 лютого 2026, 14:58
Це станеться, якщо постачання нафти нафтопроводом "Дружба" не буде відновлено
Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну
Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, vlada.gov.sk, Pixabay

Головне:

  • Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну через зупинку транзиту нафти
  • Він заявив, що зупинка транзиту газу та нафти завдає країні значних збитків
  • За словами Фіца, Зеленський вороже ставиться до Словаччини й не хоче розуміти її "мирного підходу"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо Україна не відновить постачання нафти через нафтопровід Дружба до понеділка, його країна того ж дня припинить екстрені поставки електроенергії для стабілізації української енергосистеми

Фіцо акцентував на тому, що тільки в січні 2026 року "ці аварійні поставки були потрібні для стабілізації української енергомережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік". Про це він повідомив в суботу, 21 лютого.

Прем’єр також нагадав, що раніше було припинено транзит газу до Словаччини, що, за його оцінкою, завдає країні збитків у розмірі близько 500 мільйонів євро щороку. Тепер, зазначив він, зупинка постачання нафти спричиняє нові втрати та логістичні проблеми.

"Словаччина не може сприймати словацько-українські відносини як квиток в один кінець, вигідний лише Україні. Словаччина - горда та суверенна країна, і я - гордий та суверенний словак", - наголосив Роберт Фіцо.

Він також пояснив, що відмовився долучати Словаччину до нової військової позики для України на суму 90 мільярдів євро, вважаючи таке рішення правильним з огляду на нинішню політику українського керівництва.

Як дії та погрози Угорщини і Словаччини вплинуть на Україну - думка експерта

Сергій Куюн, директор консалтингової компанії "А-95", у Facebook зауважив, що хвилюватися через можливе припинення поставок електроенергії з Угорщини та Словаччини не варто. Їхня частка ринку складає до 10%, а Україна вже неодноразово обходилася без цих обсягів. Востаннє така ситуація виникала восени минулого року, і серйозних наслідків це не спричинило, адже є можливості для заміщення.

Експерт іронізує, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан опинився у складній ситуації: йому довелося використовувати стратегічні запаси нафти та шукати обхідні шляхи через Хорватію, незважаючи на її заяви про неприпустимість російського нафтового імпорту. Куюн наголошує, що угорське суспільство має зробити висновки, адже замість скорочення залежності від російської нафти її закупівлі зростали.

Він також зазначив, що "найбільш епічне" - російські союзники Орбана та Фіцо самі зупинили потік, атакувавши нафтоперекачувальну станцію в Бродах у січні, і підсумував, що тепер очікує "правильного голосування на угорських виборах у квітні".

Зупинка транзиту нафти - що відомо

Нагадаємо, як писав Главред, 27 січня російські війська завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині. Згодом з’ясувалося, що безпілотник міг нанести пошкодження, які призвели до зупинення транзиту нафтопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт призупиняє постачання дизельного палива в Україну до моменту відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив можливим припиненням експорту електроенергії до України.

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Словаччини Роберт Фіцо нафтопровід "Дружба"
Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

16:40Україна
Удар ракетами "Фламінго" по РФ: ЗСУ відзвітували про ураження заводу "Кинджалів"

Удар ракетами "Фламінго" по РФ: ЗСУ відзвітували про ураження заводу "Кинджалів"

16:39Війна
Загроза масованого ракетного удару по Україні: відомі терміни та цілі атаки РФ

Загроза масованого ракетного удару по Україні: відомі терміни та цілі атаки РФ

15:22Україна
