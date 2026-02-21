"Не дозволяю собі": Зеленська розкрила проблему, яка заважає їй нормально жити

Олена Зеленська розповіла про внутрішні переживання.

Олена Зеленська - інтерв'ю / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Президент України Володимир Зеленський та Олена Зеленська дали інтерв'ю виданню CNN і трохи розкрили свої внутрішні переживання, що з'явилися після початку повномасштабної війни. Перша леді розповіла про проблему, яка позбавила її відчуття нормального життя.

За словами Олени, повномасштабна війна залишила помітний слід не тільки на зовнішності президента України, але і на його психологічному стані. Зеленська зізналася, що в ситуації, що склалася, неможливо відчувати себе повністю щасливими, проте пара намагається знаходити маленькі приводи для радості. Однією з таких подій стала поява в їхній родині нового цуценяти.

Олена Зеленська - особисте життя / фото: t.me, Олена Зеленська

"Це видно, коли дивишся на нього. Але це не так важливо, як те, що він переживає всередині, на емоційному рівні", - поділилася переживаннями перша леді.

Зеленська також зізналася, що після початку повномасштабного вторгнення зіткнулася з гострим стресом, який з часом переріс у постійне відчуття страху. Це досі отруює її життя, і вона намагається позбутися цього стану або хоча б не дозволяти емоціям брати верх.

Олена Зеленська розповіла про проблему / фото: t.me, Олена Зеленська

"Тому що інакше це заважає жити нормальним життям. Цей страх іноді намагається вирватися назовні... але я не дозволяю собі довго на ньому фокусуватися", — поділилася Олена Зеленська.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Олена Зеленська — дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

