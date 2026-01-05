Біля Мексики помітили американську "вбивцю підводних човнів": що задумали у США

Американський винищувач P-8А часто використовується для спостереження за підозрілими суднами і морськими рухами.

Біля берегів Мексики помітили американську "вбивцю підводних човнів" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/DonaldTrump

Раніше Трамп погрожував Мексиці почати активну боротьбу з обігом наркотиків

Літак P-8А Poseidon проводив розвідувальні операції біля Мексики

Американський винищувач P-8А Poseidon кружляв за кілька кілометрів від берега міста Тіхуана в Мексиці, яке називають коридором для операцій наркокартелів. Це відбувається в той момент, коли президент США Дональд Трамп, надихнувшись успіхом операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, пригрозив Мексиці почати активну боротьбу з обігом наркотиків, повідомляє Daily Mail.

Сайти відстеження польотів зафіксували, що літак проводив розвідувальні операції біля міста, яке давно страждає від насильницької організованої злочинності.

За інформацією видання, P-8 вилетів із військово-морської авіабази Відбі-Айленд у штаті Вашингтон, пролетів над Орегоном і Каліфорнією, зробив кілька кіл біля узбережжя Мексики та південної Каліфорнії, а потім повернувся на базу.

Обладнаний передовими датчиками, здатними виявляти як надводні, так і підводні цілі, P-8 часто використовується для спостереження за підозрілими суднами і морськими рухами.

Кілька днів тому глава Білого дому заявив, що наркокартелі продовжують домінувати на значній території Мексики, і розкритикував уряд за нездатність рішуче протистояти їм.

"Картелі керують Мексикою, подобається вам це чи ні. Неприємно це говорити, але картелі керують Мексикою", - наголосив він.

У березні 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет пригрозив військовим втручанням у Мексиці, якщо там не ліквідують наркокартелі. Він заявив, що в разі змови між мексиканським урядом і наркокартелями американські війська можуть почати дії.

У листопаді минулого року Трамп зажадав від президента Мексики Клаудії Шейнбаум вжити заходів проти наркокартелів. В іншому разі вона може зіткнутися з можливим військовим втручанням США.

"Завдав би я ударів по Мексиці, щоб зупинити наркотики? Мене це влаштовує. Що б нам не довелося зробити, щоб зупинити наркотики. Я не говорив, що буду це робити, але я був би гордий це зробити. Тому що ми врятуємо мільйони життів, зробивши це", - запевняв він в Овальному кабінеті.

Президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Літак P-8 Poseidon: що про нього відомо P-8A Poseidon - патрульний протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака для заміни Lockheed P-3 Orion. Призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних і рятувальних операціях. В основі - конструкція оновленого лайнера Boeing 737-800. P-8A Poseidon часто називають "вбивцею підводних човнів". Літак озброєний торпедами, глибинними бомбами, а в майбутньому - і протикорабельними ракетами. У Boeing заявляють, що P-8 інтегрує передові системи озброєння і виконання завдань і може бути швидко модернізований для протидії мінливим загрозам. Літак здатний літати зі швидкістю майже 909 кілометрів на годину і залишатися в повітрі протягом тривалих періодів завдяки системі дозаправки в повітрі.

