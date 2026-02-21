Довгоочікуване потепління та 'плюс': в Тернополі різко зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода у Тернополі в неділю
- Чи варто очікувати на опади
Погода в Тернопільській області у неділю, 22 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. На дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За словами синоптиків, завтра істотних опадів не прогнозується. Вітер буде південно-західного напрямку, 3 – 8 м/с
Температура повітря по області вночі становитиме 0…-5 градусів, а вдень підніметься до 0…+5 градусів.
Водночас температура по місту вночі буде в межах від -2 до -4 градусів, вдень потеплішає до +2…+4 градусів.
Також вночі та вранці на Тернопільщині можливий слабкий туман. Погіршення видимості сягатиме 600 - 1000 м.
Коли в Україну прийде тепла погода
Синоптик Наталія Діденко раніше розповідала, що антициклон не допустить багато опадів вихідними.
За її словами, у неділю лише можливий дощ в західних областях.
Крім того, вона додала, що з наступного тижня очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики говорили, що на вихідних погоду в Тернопільській області визначатиме вплив антициклону, який принесе недовготривалі морози. Але вже з понеділка очікується зміна синоптичної ситуації - проходження атмосферних фронтів з Атлантики.
Водночас Дніпро стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду. Містян чекають морозні ранки, мокрий сніг, хмарність і відчутний температурний стрибок уже 1 березня.
На Рівненщині впродовж 21-23 лютого прогнозується зміна погодних умов. Якщо протягом 21-22 лютого синоптики прогнозують морозну погоду, то вже з 23 лютого очікується відчутне підвищення температури.
Читайте також:
- Долар та євро покажуть характер: що буде з курсом валют до кінця лютого
- Фронт змінився: ЗСУ звільнили сотні кілометрів на важливому напрямку
- Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред