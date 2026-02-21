Рус
Читати російською
Довгоочікуване потепління та "плюс": в Тернополі різко зміниться погода

Марія Николишин
21 лютого 2026, 19:55
Також на Тернопільщині можливий слабкий туман.
Довгоочікуване потепління та 'плюс': в Тернополі різко зміниться погода
Погода в Тернополі на 22 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода у Тернополі в неділю
  • Чи варто очікувати на опади

Погода в Тернопільській області у неділю, 22 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. На дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, завтра істотних опадів не прогнозується. Вітер буде південно-західного напрямку, 3 – 8 м/с

відео дня

Температура повітря по області вночі становитиме 0…-5 градусів, а вдень підніметься до 0…+5 градусів.

Водночас температура по місту вночі буде в межах від -2 до -4 градусів, вдень потеплішає до +2…+4 градусів.

Також вночі та вранці на Тернопільщині можливий слабкий туман. Погіршення видимості сягатиме 600 - 1000 м.

Довгоочікуване потепління та 'плюс': в Тернополі різко зміниться погода
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Коли в Україну прийде тепла погода

Синоптик Наталія Діденко раніше розповідала, що антициклон не допустить багато опадів вихідними.

За її словами, у неділю лише можливий дощ в західних областях.

Крім того, вона додала, що з наступного тижня очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.

Довгоочікуване потепління та 'плюс': в Тернополі різко зміниться погода
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики говорили, що на вихідних погоду в Тернопільській області визначатиме вплив антициклону, який принесе недовготривалі морози. Але вже з понеділка очікується зміна синоптичної ситуації - проходження атмосферних фронтів з Атлантики.

Водночас Дніпро стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду. Містян чекають морозні ранки, мокрий сніг, хмарність і відчутний температурний стрибок уже 1 березня.

На Рівненщині впродовж 21-23 лютого прогнозується зміна погодних умов. Якщо протягом 21-22 лютого синоптики прогнозують морозну погоду, то вже з 23 лютого очікується відчутне підвищення температури.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
