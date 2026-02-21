Орбан висунув зухвалий ультиматум Україні: шантажує і погрожує "неприємностями"

Будапешт може прийняти рішення про припинення поставок електроенергії Україні.

https://glavred.net/world/orban-vydvinul-naglyy-ultimatum-ukraine-shantazhiruet-i-grozit-nepriyatnostyami-10742774.html Посилання скопійоване

Віктор Орбан висунув ультиматум Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Орбан висунув ультиматум Україні і почав відвертий енергетичний шантаж

Будапешт вимагає відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Україні і почав відвертий енергетичний шантаж.

Він заявив, що Будапешт може прийняти рішення про припинення поставок Україні електроенергії, якщо вона не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", повідомляє Telex.

відео дня

Виступаючи на зустрічі з активістами правлячої партії "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" у місті Бекешчаба на південному сході країни, Віктор Орбан нагадав, що Угорщина припинила постачання туди дизельного палива і вирішила заблокувати надання їй Євросоюзом "військового кредиту" на 90 млрд євро.

"Є ще одне питання, яке я зараз уважно вивчаю. Значна частина електроенергії надходить в Україну з Угорщини, і, якщо ми припинимо її постачати, там можуть виникнути великі неприємності. Словаки вчора підняли це питання, і якщо буде потрібно, ми зробимо і такий крок", - сказав Орбан, виступ якого транслювали угорські телеканали.

/ Главред

Як дії Угорщини та Словаччини можуть відбитися на Україні: оцінка експерта

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив у Facebook, що можлива зупинка імпорту електроенергії з Угорщини та Словаччини не є критичною для України.

За його словами, поставки з цих країн забезпечують не більше 10% ринку, і енергосистема вже не раз функціонувала без цих обсягів. Зокрема, схожа ситуація спостерігалася восени минулого року і не призвела до серйозних проблем, оскільки існують альтернативні джерела і механізми компенсації.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини і припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Більше новин:

Що таке нафтопровід Дружба? Нафтопровід Дружба - найбільша у світі система магістральних нафтопроводів, що була збудована у 1960-х роках за часів СРСР для доставки нафти з Волго-Уральської нафтогазоносної провінції до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги у Східній Європі - Угорщини, Чехословаччини, Польщі та НДР. Нафтопровід проходить від Альметьєвська до Брянська (Росія), далі до Мозиря (Білорусь), і згодом розгалужується ще на дві ділянки: північну, що пролягає територіями Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, та південну, що пролягає територіями України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії. З Росії до країн "далекого зарубіжжя" щороку експортуються 66,5 мільйона тонн нафти, зокрема 49,8 млн тонн північною гілкою, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред