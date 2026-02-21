Орбан висунув зухвалий ультиматум Україні: шантажує і погрожує "неприємностями"

Головне:
- Орбан висунув ультиматум Україні і почав відвертий енергетичний шантаж
- Будапешт вимагає відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Україні і почав відвертий енергетичний шантаж.
Він заявив, що Будапешт може прийняти рішення про припинення поставок Україні електроенергії, якщо вона не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", повідомляє Telex.
Виступаючи на зустрічі з активістами правлячої партії "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" у місті Бекешчаба на південному сході країни, Віктор Орбан нагадав, що Угорщина припинила постачання туди дизельного палива і вирішила заблокувати надання їй Євросоюзом "військового кредиту" на 90 млрд євро.
"Є ще одне питання, яке я зараз уважно вивчаю. Значна частина електроенергії надходить в Україну з Угорщини, і, якщо ми припинимо її постачати, там можуть виникнути великі неприємності. Словаки вчора підняли це питання, і якщо буде потрібно, ми зробимо і такий крок", - сказав Орбан, виступ якого транслювали угорські телеканали.
Як дії Угорщини та Словаччини можуть відбитися на Україні: оцінка експерта
Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив у Facebook, що можлива зупинка імпорту електроенергії з Угорщини та Словаччини не є критичною для України.
За його словами, поставки з цих країн забезпечують не більше 10% ринку, і енергосистема вже не раз функціонувала без цих обсягів. Зокрема, схожа ситуація спостерігалася восени минулого року і не призвела до серйозних проблем, оскільки існують альтернативні джерела і механізми компенсації.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.
Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини і припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.
Що таке нафтопровід Дружба?
Нафтопровід Дружба - найбільша у світі система магістральних нафтопроводів, що була збудована у 1960-х роках за часів СРСР для доставки нафти з Волго-Уральської нафтогазоносної провінції до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги у Східній Європі - Угорщини, Чехословаччини, Польщі та НДР.
Нафтопровід проходить від Альметьєвська до Брянська (Росія), далі до Мозиря (Білорусь), і згодом розгалужується ще на дві ділянки: північну, що пролягає територіями Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, та південну, що пролягає територіями України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії.
З Росії до країн "далекого зарубіжжя" щороку експортуються 66,5 мільйона тонн нафти, зокрема 49,8 млн тонн північною гілкою, пише Вікіпедія.
