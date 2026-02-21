"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

Коротко:
- Нова пісня артистки записана в роковому жанрі
- У команді артистки додали, що це "пісня-удар"
Українська співачка Олена Тополя представила нову композицію під назвою "Пекло". Це перша робота артистки після гучного скандалу, пов'язаного з шантажем і публікацією провокаційного відео з її участю.
У своєму Instagram виконавиця зізналася, що трек має для неї особливе значення.
"Рок, який я прожила. Друга пісня в рок-звучанні. Чесна, драйвова, моя", - написала вона.
В описі до релізу на YouTube підкреслюється, що "Пекло" - не про романтичні стосунки. Автори називають композицію історією про внутрішній стан людини, яка опинилася на межі.
"Це пісня про стан, в якому стирається межа між бажанням врятувати іншого і необхідністю врятувати себе. Про шлях через темряву, який неможливо пройти, не втративши стару версію себе. У тексті "Пекло" звучить втома від самообману, злість на порожні слова, вимога чесності - перед собою і світом. Образ "пекла" тут - не метафора відносин, а символ внутрішнього простору, куди людина свідомо заходить, щоб поставити крапку і почати нову сторінку життя", - йдеться в підписі.
У команді артистки додали, що це "пісня-удар", "пісня-зізнання" і одночасно "пісня-звільнення".
Скандал зі зливом приватного відео Олени Тополі
В ніч на 19 січня медійникам і блогерам розіслали матеріали, в яких містилося відео інтимного характеру за участю Олени Тополі. Вранці виконавиця зробила заяву. Артистка повідомила, що її шантажували і вимагали гроші. Також співачка зазначила, що вже подала заяву в поліцію, щоб правоохоронці покарали винних.
Національна поліція України вже затримала ймовірного підозрюваного - 23-річного киянина. У разі доведення провини чоловіка - йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Олена Тополя вперше розповіла про зустріч з хлопцем, який незабаром почав її шантажувати провокаційним відео. 39-річна співачка стверджує, що її шантажист підлаштував невелику аварію, щоб познайомитися з нею.
Про особу: Олена Тополя
Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.
