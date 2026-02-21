Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

Віталій Кірсанов
21 лютого 2026, 14:45
175
Автори називають нову композицію співачки історією про внутрішній стан людини, яка опинилася на межі.
Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням
Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Коротко:

  • Нова пісня артистки записана в роковому жанрі
  • У команді артистки додали, що це "пісня-удар"

Українська співачка Олена Тополя представила нову композицію під назвою "Пекло". Це перша робота артистки після гучного скандалу, пов'язаного з шантажем і публікацією провокаційного відео з її участю.

У своєму Instagram виконавиця зізналася, що трек має для неї особливе значення.

відео дня

"Рок, який я прожила. Друга пісня в рок-звучанні. Чесна, драйвова, моя", - написала вона.

В описі до релізу на YouTube підкреслюється, що "Пекло" - не про романтичні стосунки. Автори називають композицію історією про внутрішній стан людини, яка опинилася на межі.

"Це пісня про стан, в якому стирається межа між бажанням врятувати іншого і необхідністю врятувати себе. Про шлях через темряву, який неможливо пройти, не втративши стару версію себе. У тексті "Пекло" звучить втома від самообману, злість на порожні слова, вимога чесності - перед собою і світом. Образ "пекла" тут - не метафора відносин, а символ внутрішнього простору, куди людина свідомо заходить, щоб поставити крапку і почати нову сторінку життя", - йдеться в підписі.

У команді артистки додали, що це "пісня-удар", "пісня-зізнання" і одночасно "пісня-звільнення".

Скандал зі зливом приватного відео Олени Тополі

В ніч на 19 січня медійникам і блогерам розіслали матеріали, в яких містилося відео інтимного характеру за участю Олени Тополі. Вранці виконавиця зробила заяву. Артистка повідомила, що її шантажували і вимагали гроші. Також співачка зазначила, що вже подала заяву в поліцію, щоб правоохоронці покарали винних.

Національна поліція України вже затримала ймовірного підозрюваного - 23-річного киянина. У разі доведення провини чоловіка - йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Олена Тополя вперше розповіла про зустріч з хлопцем, який незабаром почав її шантажувати провокаційним відео. 39-річна співачка стверджує, що її шантажист підлаштував невелику аварію, щоб познайомитися з нею.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олена Тополя

Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес скандал Тарас Тополя секс-скандал новини шоу бізнесу Олена Тополя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

16:40Україна
Удар ракетами "Фламінго" по РФ: ЗСУ відзвітували про ураження заводу "Кинджалів"

Удар ракетами "Фламінго" по РФ: ЗСУ відзвітували про ураження заводу "Кинджалів"

16:39Війна
Загроза масованого ракетного удару по Україні: відомі терміни та цілі атаки РФ

Загроза масованого ракетного удару по Україні: відомі терміни та цілі атаки РФ

15:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

Трьом знакам китайського зодіаку неймовірно пощастить в останній тиждень зими

Небезпечні хижаки ширяться Україною - хто вони і чому їх стає більше

Небезпечні хижаки ширяться Україною - хто вони і чому їх стає більше

Фінансовий прорив року для чотирьох знаків зодіаку: кому фортуна подасть руку

Фінансовий прорив року для чотирьох знаків зодіаку: кому фортуна подасть руку

Останні новини

16:40

Kill-зона розширюється, напруга зашкалює: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

16:39

Удар ракетами "Фламінго" по РФ: ЗСУ відзвітували про ураження заводу "Кинджалів"

16:38

Став президентом у 21 рік: хлопець створив власну країну з друзямиВідео

16:26

Узбережжя Одещини масово окупував блакитний хижак: яка загроза

16:14

"Не дозволяю собі": Зеленська розкрила проблему, яка заважає їй нормально жити

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
16:07

Захід може зробити війну програшною для РФ: що для цього потрібно

15:22

Загроза масованого ракетного удару по Україні: відомі терміни та цілі атаки РФ

15:04

Модна заміна нудним піджакам: топ-3 жакети, які освіжать весняний гардеробВідео

14:58

Фіцо погрожує перекрити енергопостачання Україні вже в понеділок: яка причина

Реклама
14:56

Динамо – Рух: Редушко розповів, що насправді спровокувало сутичку у матчі

14:45

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнаннямВідео

14:36

Які знаки зодіаку не сумісні один з одним: список найскладніших пар

14:30

Жінка вирішила відмовитися від особняка за 4,5 млн фунтів: що стало причиною

14:01

Математика врожаю: як розрахувати точний термін посіву огірків на розсадуВідео

13:38

Пекінські, мускусні чи муларди: плюси й мінуси популярних порід

13:34

Єдиний дует Гіги: відомий співак першим зв'язався з родиною артиста після втратиВідео

13:33

Втікачка-блогерка Стужук розлучається з чоловіком і просить грошей у підписників

13:33

Капітани потрапили під санкції: Україна "вдарила" по тіньовому флоту РФ

13:28

Чарівне правило "8 годин": лікар розповів, що потрібно для гарного сну

13:10

Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

Реклама
13:04

Весняні роботи в саду: що потрібно обов'язково зробити після зими і до посадкиВідео

13:00

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

12:49

Фронт навесні не буде колишнім: командир розповів, до чого готуватися

12:25

Максим Галкін нарешті показав все: гаряче відеоВідео

12:14

Китай проводить таємні ядерні випробування - що кажуть у розвідці США

12:00

Дівчина зробила ДНК-тест своїй собаці: результат її сильно здивував

11:59

Стало погано в її квартирі: зірку "Службового роману" екстрено забрала швидка

11:48

Потужна коренева система за копійки: чим підгодувати будь-яку розсаду для великого врожаюВідео

11:48

За крок до весни: якою буде погода у Дніпрі останнього тижня зими

11:22

Прем’єра серіалу "Повернення" — ексклюзивно на Київстар ТБ

11:16

"На протязі" чи "протягом": як насправді правильно говорити

11:13

Кремль бреше про великі перемоги на фронті: в ISW викрили країну-брехуна

11:12

РФ намагаєтьмя взяти у "кліщі" важливе місто: яку тактику застосовує ворог

10:45

Чому розсада тонка і слабка: головні помилки та як їх виправитиВідео

10:32

Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"

10:20

Вони швидко "зчитують" людей: три знаки зодіаку поєднують в собі генія та інтуїцію

10:10

Переведення годинників у 2026 році: чи перейде Україна на літній час

09:28

Чому 22 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

09:12

Гороскоп на завтра 22 лютого: Ракам - неприємності, Тельцям - важлива угода

08:58

Коли прийдуть гроші та почнеться яскравий роман: гороскоп на березень 2026 для БлизнюківВідео

Реклама
08:42

Від - 17 до відчутних "плюсів": на Рівненщині різко зміниться погода, названа дата

08:22

Російські окупанти вночі атакували Україну: де гриміли вибухи

07:43

Україна допускає територіальні поступки в обмін на швидкий вступ до ЄС - Welt

06:10

У Білорусі почали розсилати повістки резервістам: що задумав ЛукашенкоПогляд

05:55

Відео 18+: путініста SHAMAN скасовують в РФ через скандальний ролик

05:47

Mercedes, Apple і навіть Google: які світові бренди знімають рекламу в Україні

05:23

Закуска, яку зметуть першою: рецепт помідорів під шубою за 5 хвилин

04:41

ЇЇ повернули лише у 2017 році: назву якого українського міста спотворили у СРСР

04:03

Не казки, а шифр: яку історію України заховав Микола Гоголь

04:00

Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні пекаря за 25 секунд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти