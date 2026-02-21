"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

Автори називають нову композицію співачки історією про внутрішній стан людини, яка опинилася на межі.

Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Нова пісня артистки записана в роковому жанрі

У команді артистки додали, що це "пісня-удар"

Українська співачка Олена Тополя представила нову композицію під назвою "Пекло". Це перша робота артистки після гучного скандалу, пов'язаного з шантажем і публікацією провокаційного відео з її участю.

У своєму Instagram виконавиця зізналася, що трек має для неї особливе значення.

"Рок, який я прожила. Друга пісня в рок-звучанні. Чесна, драйвова, моя", - написала вона.

В описі до релізу на YouTube підкреслюється, що "Пекло" - не про романтичні стосунки. Автори називають композицію історією про внутрішній стан людини, яка опинилася на межі.

"Це пісня про стан, в якому стирається межа між бажанням врятувати іншого і необхідністю врятувати себе. Про шлях через темряву, який неможливо пройти, не втративши стару версію себе. У тексті "Пекло" звучить втома від самообману, злість на порожні слова, вимога чесності - перед собою і світом. Образ "пекла" тут - не метафора відносин, а символ внутрішнього простору, куди людина свідомо заходить, щоб поставити крапку і почати нову сторінку життя", - йдеться в підписі.

У команді артистки додали, що це "пісня-удар", "пісня-зізнання" і одночасно "пісня-звільнення".

Скандал зі зливом приватного відео Олени Тополі

В ніч на 19 січня медійникам і блогерам розіслали матеріали, в яких містилося відео інтимного характеру за участю Олени Тополі. Вранці виконавиця зробила заяву. Артистка повідомила, що її шантажували і вимагали гроші. Також співачка зазначила, що вже подала заяву в поліцію, щоб правоохоронці покарали винних.

Національна поліція України вже затримала ймовірного підозрюваного - 23-річного киянина. У разі доведення провини чоловіка - йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Олена Тополя вперше розповіла про зустріч з хлопцем, який незабаром почав її шантажувати провокаційним відео. 39-річна співачка стверджує, що її шантажист підлаштував невелику аварію, щоб познайомитися з нею.

