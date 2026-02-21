Рус
Єдиний дует Гіги: відомий співак першим зв'язався з родиною артиста після втрати

Христина Трохимчук
21 лютого 2026, 13:34
Квітослава Гіга розповіла про перші години після смерті батька.
Артем Пивоваров і Степан Гіга
Артем Пивоваров і Степан Гіга / колаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

  • Як помер Степан Гіга
  • Хто із зірок першим зв'язався з родиною артиста

Головною втратою українського шоу-бізнесу в 2025 році стала смерть легендарного співака Степана Гіги. Нащадки зірки розкрили, якими були останні миті життя батька і хто з українських зірок першим зв'язався з родиною маестро в інтерв'ю "Наодинці".

За словами дочки Гіги, родина постійно підтримувала артиста під час його перебування в лікарні. Рідні були поруч і не коментували стан Степана публічно. Квітослава підтвердила, що смерть співака настала через ускладнення цукрового діабету та інфекцію, що до нього приєдналася.

Степан Гіга - новини
Степан Гіга - пісні / фото: instagram.com, Степан Гіга

"Коли тато потрапив до лікарні, ми завжди були з ним, ці всі місяці ми сиділи біля нього в палаті, багато спілкувалися. Я якось закрилася. Не могла я коментувати, не могла і читати. Мені було це все боляче", - розкрила вона.

Сім'я Гіги також поділилася, який український артист відразу зв'язався з ними після смерті співака. Як виявилося, одним з перших співчуття висловив Артем Пивоваров.

"Мені через дві години після смерті тата зателефонував Артем Пивоваров. Він був одним з перших. Але дійсно, дзвонили дуже багато. Чесно особисто (Квітослава — прим. ред.) не піднімала трубку, тому майже ні з ким не спілкувалася. А коли вже зібралася з силами, то вирішили всім подякувати, була сильна підтримка", — розповіли нащадки Степана Гіги.

Дует Степана Гігі та Артема Пивоварова
Дует Степана Гіги та Артема Пивоварова / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

Степан Гіга та Артем Пивоваров — пісня "Mamma Mia"

Пісня "Mamma Mia", що вийшла 31 жовтня 2025 року, стала знаковою віхою в українській музиці, об'єднавши естрадну легенду Степана Гіга і сучасного хітмейкера Артема Пивоварова. Композиція була записана в рамках сайд-проекту Пивоварова "The Вуса" і стала першим і єдиним дуетом за багаторічну кар'єру Гіги. Відеокліп знятий в естетиці поліцейських детективів 80-х: артисти приміряли на себе ролі детективів під прикриттям.

Раніше Главред повідомляв, що відому радянську і російську актрису Світлану Немоляєву екстрено госпіталізували в Москві. Після втручання медиків з'ясувалося, що у зірки радянського фільму "Службовий роман" серйозні проблеми з серцем.

Також Михайло Жонін розкрив позицію російського актора Микити Панфілова, з яким сім років знімався в серіалі "Пес". Почувши, що над будинком Жоніна літають російські ракети, Панфілов порадив не лізти в цю тему, оскільки це "політика".

Про особу: Степан Гіга

Степан Гіга — український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року — Народний артист України. За даними Вікіпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга в 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, в листопаді 2005 року — отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Пивоваров новини шоу бизнесу Степан Гіга
Відключення електроенергії 21 лютого: дані про графіки для Києва та області

