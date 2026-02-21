Рвонув до Пугачової за кордон: Кіркоров зізнався в таємному вчинку

Філіп Кіркоров згадав про романтичний жест для Примадонни.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, Алла Пугачова

Філіп Кіркоров розповів про поїздку до Пугачової

Як артисти провели час разом

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову зважився на відверті зізнання про своє особисте життя в ефірі російських ЗМІ. Виявилося, що свого часу він зробив по-справжньому романтичний вчинок заради Примадонни і таємно вирвався до неї за кордон.

Це сталося після заручин пари в 1994 році. Напередодні Дня всіх закоханих Пугачова поїхала на гастролі до Німеччини. Філіп вирішив не проводити свято без нареченої і вирушив до Франкфурта-на-Майні.

Філіп Кіркоров - стосунки з Пугачовою / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"У лютому я поїхав до неї в це місто на пару-трійку днів. Так вийшло, що мій приїзд збігся з цим чудовим святом. Все місто було в сердечках. Ми провели цей день і все інше разом. Це було дуже красиво, романтично, незабутньо - більше такого дня у мене не було", - поностальгував Кіркоров.

Алла Пугачова — особисте життя / скрін з відео

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров — стосунки зараз

Раніше Алла Пугачова назвала шлюб з Кіркоровим прагматичною угодою, ініційованою матір'ю артиста. Однак оточення пари стверджує протилежне: очевидці впевнені, що стосунки будувалися на щирих почуттях, які Кіркоров точно не імітував. Це підтверджує і реакція колишнього чоловіка — він регулярно віддається ностальгії за їхнім спільним життям, розповідаючи журналістам подробиці роману.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 році був формально позбавлений його через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.

