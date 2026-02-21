Рус
Захід може зробити війну програшною для РФ: що для цього потрібно

Руслан Іваненко
21 лютого 2026, 16:07
52
Путін спостерігає за поведінкою США і НАТО та продовжує наполягати на своїх цілях.
Захід може зробити війну програшною для РФ: що для цього потрібно
Відсутність результатів змушує Путіна продовжувати війну / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, МО РФ, сайт Кремля

Коротко:

  • Росія втратила понад 325 тис. солдатів убитими
  • Близько 10 млн українців стали внутрішніми та зовнішніми переселенцями
  • За 2025 рік загинуло більше цивільних, ніж за всі попередні роки

Чотири роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, але досі не досягла заявлених цілей. Це принижує Володимира Путіна і загрожує його політичному іміджу.

Як зазначає оглядач The Telegraph Чарльз Мур, війна змусила покинути домівки майже 10 млн українців. За офіційними даними, загинули понад 55 тис. українських військових та понад 15 тис. цивільних.

відео дня

"Кількість загиблих серед цивільного населення за 2025 рік зросла більше, ніж за всі попередні. А російські атаки на енергетичну інфраструктуру в найхолоднішу зиму війни спрямовані на те, щоб заморозити українців на смерть", – пише видання.

Видання підкреслює, що адміністрація США за Дональда Трампа обернулася проти України, через що багато мирних жителів загинули через відсутність протиповітряної оборони.

Військові втрати Росії

Росія втратила, ймовірно, понад 325 тис. солдатів убитими, а поранених або зниклих безвісти – утричі більше. За останні два місяці армія РФ втратила більше солдатів, ніж прийняла на службу.

"Розум Путіна не стурбований цим, поки досягаються поставлені цілі. Російський народ може змиритися з 'ціною, яку варто заплатити'. Але цілі не досягаються", – зазначає The Telegraph.

Видання додає, що через відсутність результатів Путін вважає, що його єдиний шанс – продовжувати війну.

"Якби він зараз відступив, всі нерозв'язні питання обрушилися б на нього", – наголошується у матеріалі.

Успіхи України

На фоні цього Україна демонструє певні успіхи. Країна стримує одну ядерну державу, яку підтримує інша ядерна держава (Китай), і залишається незламною перед цими "непереборними" труднощами.

"Україна – єдина європейська країна, яка брала участь у великомасштабній війні в Європі з 1945 року. Вона стала провідною військовою державою на нашому континенті", – підкреслює видання.

Вражає також, що Україна утримує російський Чорноморський флот у порту та навіть атакувала російський підводний човен у сухому доці, не маючи власного військово-морського флоту.

"Україна – найвинахідливіша військова держава нашого часу. На її тлі Путін і його соратники виглядають повільними і негнучкими", – зазначає The Telegraph.

Путін та зовнішнє сприйняття

Разом з тим, Путін добився успіху у війні за зовнішнє сприйняття. Він чітко розуміє свої цілі, тоді як НАТО демонструє розпливчасті та суперечливі позиції.

"Мало хто любить Путіна, але він поширює свою версію подій – що у РФ є обґрунтовані претензії, що Україна корумпована, недемократична і не є справжньою державою, що НАТО становить загрозу, на яку росіяни можуть законно скаржитися, і що Україна не може перемогти", – пише видання.

За словами журналістів, Трамп підтримує цю версію подій, постійно звинувачуючи Україну у недостатніх поступках, але не висуває вимог до Росії.

"Путін уважно спостерігає за всім цим і бачить, що у Трампа немає жодних принципових позицій, тому він продовжує наполягати", – підкреслює The Telegraph.

Путін піднімає ставки - думка експерта

Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що погрози Володимира Путіна на адресу України та європейських країн свідчать про його страх перед розвитком переговорного процесу. За словами експерта, ініціатива США йде швидше та ефективніше, ніж очікувало російське керівництво, і саме це змушує Путіна демонструвати "складність ситуації" та нібито багато невирішених питань.

"Ми конструктивно працюємо з американцями, і Путін злякався, що таким чином ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитися. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань про те, хто винен у тому, що війна не закінчується", – зазначив Рейтерович.

Експерт підкреслив, що подібна поведінка Кремля свідчить про стратегічну невпевненість і прагнення показати свою впливовість, навіть коли дії Росії продиктовані страхом і невдачами на дипломатичному фронті.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Як раніше повідомляв Главред, Кремль поширює заяви про нібито масштабні успіхи на фронті, проте реальні показники значно скромніші. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, командир полку 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов попередив про загострення бойових дій із настанням весни. Про це він розповів в ефірі Київ24.

Нагадаємо, що окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у "кліщі".

Читайте також:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Захід Фронт
