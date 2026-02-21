"Це катастрофа": експерт розкрив найгірший прогноз наступу з Білорусі

Олександр Лукашенко повністю залежний і виконає будь-який наказ російського диктатора, вважає Павло Латушко.

Олександр Лукашенко повністю залежить від Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливе із заяв Латушка:

Україна вибудувала систему оборони вздовж кордону з Білоруссю

Лукашенко не відправить армію без наказу Путіна

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, білоруський опозиційний політик і дипломат Павло Латушко заявив, що Україна на сьогоднішній день досить добре вибудувала систему оборони вздовж державного кордону з Білоруссю.

"Крім того, в Україні усвідомлюють, що Лукашенко самостійно ніколи не відправить армію. Навіть якщо припустити його суб'єктність і те, що він може віддати наказ збройним силам, він ніколи не віддасть наказ про наступ на Україну. Для нього це смерть – це означає, що його престол починає трястися", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що в економіці Білорусі – найглибша криза: "Тобто у нього серйозні проблеми в економіці. І уявити собі, що Лукашенко в такій ситуації віддає наказ про наступ на Україну, – це катастрофа. Тому він ніколи на це не піде".

Він також вважає, що Лукашенко повністю залежить від Путіна і виконає будь-який наказ російського диктатора.

"Ми також чули – і я звертав на це увагу ще рік тому, – що Лукашенко дуже хоче знову стати посередником, медіатором, і організувати "Мінськ-3". Путін уже говорив Зеленському, щоб той приїжджав до Москви, що є нереалістичним і виглядає як форма зневажливої комунікації. Але що заважає Путіну на якомусь етапі сказати Трампу: "Я готовий зустрітися в Мінську". Тоді може виникнути тиск на президента України і українську владу з метою провести переговори в Мінську", - зазначив він.

Співрозмовник упевнений, що це не відповідає інтересам України, тому що Білорусь через дії Лукашенка розглядається як країна-агресор.

"Президент України не раз заявляв, що не погодиться на переговори ні в Росії, ні тим більше в Білорусі, і неодноразово це підкреслював. Думаю, що нинішнє політико-правове рішення фактично ставить крапку в цьому питанні: ми ніколи не погодимося на "Мінськ-3" за участю Лукашенка", - додав Латушко.

Дивіться відео - інтерв'ю Павла Латушка:

Напруга між Лукашенком і Путіним: погляд експерта

Політичний аналітик Павло Усов прокоментував недавній інцидент з російськими безпілотниками, які атакували територію Польщі в момент звільнення політичних в'язнів у Білорусі. За його оцінкою, дії Москви могли бути спробою вплинути на ситуацію, вибравши для цього країну - члена НАТО.

При цьому експерт відзначив незвичайну поведінку Мінська: білоруська влада заздалегідь поінформувала польську сторону про можливе перетинання кордону дронами, що нетипово для подібних операцій.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенко приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, цькували".

Про персону: Павло Латушко Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч. Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

